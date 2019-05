J'adore ma liseuse, mais les erreurs de la synthèse vocale (TTS, ou "Text-To-Speech") me font quand même tiquer. Entendre "man"-"œuvre" au lieu de "manœuvre", ou encore entendre "Il décida de le reportère." quand il est écrit "Il décida de le reporter"... Bref.

J'ai donc contacté TEA (qui commercialiste ma liseuse en France), qui m'ont très gentiment répondu que c'était la société Ivona qui a développé la technologie TTS de la liseuse.



TEA --> contactez Ivona.

Ivona --> fait le mort.

PocketBook --> Ivona a été racheté par ReadSpeaker. Contactez ReadSpeaker.

ReadSpeaker --> Fait le mort.



Mais merdeeeuuuuu... je suis même prêt à FAIRE LE BOULOT DE CORRECTION MOI-MÊME, et rien demander en échange (à part un TTS corrigé).

Le logiciel privateur me fait COPIEUSEMENT chier.

Ça aurait été un logiciel libre, j'aurais pu contacter le mainteneur, ouvrir un ticket ou juste signaler les erreurs. Ou carrément les corriger moi-même et faire un pull request. Plus de mainteneur ? J'aurais pu forker et bidouiller moi-même. Crotte.

