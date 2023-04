Je pose une question à ChatGPT : « Qui est sebsauvage ? »

Réponse de ChatGPT : « Sebsauvage, également connu sous le nom de Sébastien Sauvage, est un développeur web français connu pour son site web sebsauvage.net, qui propose une variété d'outils en ligne gratuits, notamment un bloqueur de publicités appelé "ZéroPub" et un agrégateur de flux RSS appelé "Shaarli". Il est également connu pour son militantisme en faveur de la vie privée et de la liberté sur Internet. »



Une partie de ces informations sont tout simplement fausses. Mais je ne vois aucun lien me permettant de demander une rectification ➡️ C'est une violation du RGPD.

Ensuite, cela veut dire que ChatGPT possède des informations personnelles me concernant, collectées sans mon accord ➡️ C'est aussi une violation du RGPD.



Et en plus, il ment (pardon, il "baratine") :

Je lui dis : « Vous avez des informations personnelles sur moi. Je n'ai pas donné mon accord. Vous êtes en violation du RGPD. »

Il me répond : « Je m'excuse si j'ai donné l'impression que j'ai accès à vos informations personnelles, mais je suis un programme informatique qui fonctionne à partir des données que vous entrez dans ce chat. En tant que tel, je n'ai aucun moyen d'obtenir des informations personnelles sans votre consentement. Par conséquent, il n'y a pas de violation du RGPD.

En tant que modèle de langage basé sur l'IA, je ne stocke pas et ne traite pas d'informations personnelles identifiables telles que les noms, les adresses ou les numéros de téléphone. Je suis conçu pour répondre à vos questions de manière informative et respectueuse, sans recueillir ou stocker vos données personnelles. »



En fait, ChatGPT c'est un Zuckerberg virtuel : Dès que vous lui mettez le nez dans son caca, il s'aplatit en excuses mais il recommence.



Je sens que les mois à venir vont devenir compliqués pour les LLM en Europe. ChatGPT est déjà totalement bloqué en italie sur la base du RGPD, et les plaintes commencent à être déposées en France.