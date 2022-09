Comme plusieurs internautes ont exprimé leur désir de me soutenir : Je vous remercie ! Ça fait très chaud au cœur.Dans les faits, maintenir ce site n'est pas couteux pour moi:- mon nom de domaine ne me coûte de 12€/an, un coût que je peux parfaitement supporter.- mon site est hébergé gracieusement.- ce site évolue sur mon temps libre.Il n'y a donc pas de pression.Et vos emails et messages sont à eux seuls une récompense. 🙏‍Mais si vous tenez vraiment à faire un geste, il y a ma liste de souhaits Steam 😉 https://store.steampowered.com/wishlist/profiles/76561198043864041/ (Mais j'insiste: Ne vous ruinez pas, hein !)