J'ai testé pendant quelques mois l'application Android PhoneTrack couplée à mon NextCloud privé, ça marche très bien !Concrètement:- J'ai un NextCloud privé (sur mon Raspberry Pi) dans lequel j'ai installé l'application PhoneTrack ( https://apps.nextcloud.com/apps/phonetrack - Sur mon téléphone j'ai installé l'application PhoneTrack ( https://f-droid.org/fr/packages/net.eneiluj.nextcloud.phonetrack/ ) et configurée pour utiliser mon NextCloud.Cela me permet :- d'avoir un suivi (et un historique) GPS de mon téléphone (sa position s'affiche sur une carte sur mon NextCloud privé auto-hébergé) (cela nécessite d'activer les données mobiles sur le téléphone).- de retrouver mon téléphone par SMS : Je peux lui envoyer un SMS avec un mot-clé précis, et il me renvoie sa position.- de faire sonner à distance mon téléphone par SMS (même s'il est en mode silencieux)- de partager ma position en temps réel à quelqu'un simplement en lui envoyant une URL.Et tout cela sans passer par le moindre service externe : le Logiciel Libre PhoneTracker communique uniquement avec mon instance NextCloud. Rien chez un GAFAM. C'est privé et respectueux de la vie privée.Je peux demander à l'application NextCloud PhoneTrack de garder un historique de mes déplacement sur 1 jour, 1 semaine ou 1 mois ou pas du tout.Deux bémoles:- L'application NextCloud possède beaucoup d'options, ce n'est pas toujours très clair. Il faut créer une "session" dans laquelle vous mettrez un ou plusieurs "logjob" (correspondant généralement à un appareil).- Beaucoup d'Androids tuent aléatoirement les applications en tâche de fond si elles n'ont pas de notification permanentes. Or PhoneTrack n'affiche une notif permanente que si vous l'avez reliée à un NextCloud et qu'un logjob est actif. Si vous voulez juste utiliser PhoneTrack par SMS (sans un NextCloud derrière), cela ne marchera pas : Il n'affichera pas de notif, donc Android finira par tuer l'application en arrière-plan et elle ne répondra plus aux SMS.Notes :- Si vous voulez partager votre position à quelqu'un, ne le faites pas dans une "session" existante: Créez une nouvelle session et un nouveau logjob. (L'URL de partage publique est unique et fixe par session).- Comme mot de passe dans l'application Android PhoneTrack, ne mettez pas directement votre mot de passe NextCloud : Créez un mot de passe d'application. Cela vous permettra de le révoquer en cas de perte/vol du téléphone.- Il est à noter que vous pouvez utiliser l'application PhoneTrack sans NextCloud : Vous pouvez lui demander d'envoyer les coordoonées GPS par HTTP (GET ou POST) à l'URL de votre choix (vous pouvez donc très bien développer votre propre application pour réceptionner les positions GPS).- Si vous n'avez pas de données mobiles, PhoneTrack pourra quand même l'envoyer à votre NextCloud, mais uniquement quand il aura accès à un réseau Wifi. Du coup cela ne permet plus vraiment d'avoir la position en temps réel partout, mais vous aurez quand même l'historique des déplacement (PhoneTrack enregistre les positions même quand il n'a pas d'accès à internet, et les envoie par lot dès qu'une connexion redevient disponible).