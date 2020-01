Je m'étais dis que mon prochain smartphone serait sans doute un Samsung reconditionné (il y en a des pas chers sur BackMarket.fr), mais à la réflexion je commence à en avoir raz-le-bol du bloatware. Par exemple chez Samsung:- Logiciels Microsoft pré-installés (Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Skype...) (heureusement désactivables)- antivirus McAfee (désactivable)- nettoyeur de chez Quihoo 360 ( https://sebsauvage.net/links/?j20zFw - Knox (système de sécurisation de Samsung)- Galaxy Store (le magasin d'applications de Samsung)- applications Samsung (S Planner, S Health, S Voice...)- Ce foutu répertoire ".face" non documenté qui repère les visages dans les photos ( https://sebsauvage.net/links/?0vFdFg - widget "News" de Samsung pré-installé.- etc.Et les mises à jour qui tardent à arriver, ce qui est très mauvais pour la sécurité (et encore, chez Samsung ce ne sont pas les pires).Et toutes les marques font ça.J'ai toléré jusque là, mais ça commence à me peser. J'ai l'impression d'être retourné sous Windows avec plein de saloperies inutiles et/ou intrusives à virer avant de pouvoir avoir une machine à peu près à moi. Un Android "pur" ça serait déjà bien mieux. (Oui je sais, c'est toujours pas aussi bien d'un smartphone rooté avec un OS alternatif).Du coup, un téléphone sous Android One, ça pourrait être une bonne idée: Pas de surcouche, et des mises à jour de sécurité fréquentes (Google promet 2 mises à jour par an minimum). Et surtout les mises à jour de l'OS qui viennent directement de chez Google. (Peut-être le Xiaomi Mi A3: cf. https://sebsauvage.net/links/?jqkRYw Donc si je résume l'intérêt d'Android One:- pas de surcouche constructeur.- donc: plus rapide.- donc: moins de bloatware.- donc: moins de spyware/adware.- mises à jour en direct de Google.- meilleure sécurité car mises à jour plus fréquentes (2 par an minimum)- mises à jour pendant 3 ans après la date de sortie (en principe)