Portal est un jeu en 3D dont je vous avais un peu parlé. En soit, le jeu est déjà un sacré casse-tête.



Il semblerait que les auteurs du jeu aient un esprit encore plus tordu que je le pensais: Au début du jeu, vous commencez dans une salle contenant une radio. Des joueurs se sont aperçus que si vous emmenez la radio avec vous au travers du jeu, elle joue de des sons quand on la place à certains endroits.

Certains ont découvert que ces sons sont en fait du SSTV, c'est à dire des images encodées sous forme d'ondes radio (comme cela se pratique à travers le monde, pour transmettre en très bas débit des images par radiofréquences).

Les images ainsi formées représentent une sorte d'énigme. Les internautes se creusent la tête pour la déchiffrer. Déjà des joueurs ont repéré que certaines images contiennent des lettres et des chiffres. En les assemblant, on obtient un code hexadécimal. Une fois ce code hexa décodé, on obtient un numéro de téléphone à Washington. Certains l'on appelé et sont tombé sur un modem: C'est un BBS qui affiche une page de login. Reste maintenant à trouver le bon login et mot de passe, peut-être en suivant d'autres indices dans les images ou ailleurs dans le jeu.



Beaucoup de jeux et de logiciels ont des Easter Eggs, des fonctionnalités, images, gags ou petits jeux cachés. Mais là Valve met vraiment la barre un cran au dessus :-)



Mise à jour 3 mars 2010: Ils sont parvenus à se loguer dans le BBS, qui en retour envoie des images encodées en ASCII (avec un peu de traitement, ça donne ça). On suppute un teaser pour Portal 2.