Wiki de sebsauvage.net

Anubis ne parlant qu'en http, il faut utiliser Apache comme reverse-proxy pour décapsuler le trafic https. Pour tester, on va pour le moment le mettre en écoute sur le port 9443. On créé le fichier /etc/apache2/sites-available/anubis-monsite.conf contenant:

Listen 9443 <VirtualHost *:9443> ServerName monserveur.mondomaine.org DocumentRoot /var/www ErrorLog /var/log/apache2/anubis-error.log CustomLog /var/log/apache2/anubis.log combined SSLEngine on SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/monserveur.mondomaine.org/fullchain.pem SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/monserveur.mondomaine.org/privkey.pem Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf Protocols h2 http/1.1 # Enable only strong encryption ciphers and prefer versions with Forward Secrecy SSLCipherSuite HIGH:RC4-SHA:AES128-SHA:!aNULL:!MD5 SSLHonorCipherOrder on # Disable insecure SSL and TLS versions SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1 # These headers need to be set or else Anubis will # throw an "admin misconfiguration" error. RequestHeader set "X-Real-Ip" expr=%{REMOTE_ADDR} RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https" ProxyPreserveHost On ProxyRequests Off ProxyVia Off ProxyPass / http://[::1]:9999/ ProxyPassReverse / http://[::1]:9999/ </VirtualHost>

Puis on active cette config:

sudo a2ensite anubis-monsite.conf

et on demande à Apache de recharger sa config :

sudo systemctl reload apache2