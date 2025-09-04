Wiki de sebsauvage.net

Table des matières
Main articles ( 🇬🇧 English )
| Shaarli
Online bookmark sharing
| ZeroBin
Online encrypted pastebin
| MiniGal Nano
Minimalist image gallery
| VizHash
Visual hashes
| DNS Block List
Block advertising, tracking and malware easily.
| Word document generation
Fast server-side Word document generation
Articles principaux ( 🇨🇵 Français )
| Services Web
Des services web utiles et rapides.
| Applications Android
Sélection d'applications pour Android.
| Firefox
Quelques extensions recommandées pour Firefox.
| Linux Mint 21.1 Mate
Ma checklist d'installation pour Linux.
| Réduire la fatigue visuelle sur écran
Des conseils si vous travaillez sur écran.
| Polices pour développeurs
Pour mieux coder
| Listes de blocage DNS
Se prémunir contre publicités/tracking/malware ➡️
| Installation de DNSFilter
Guide pour installer la liste de blocage DNS sous Android
Linux
- Linux: le gros bloc-note - astuces en vrac
- Fiche mémo sur BorgBackup - logiciel de backup à haute efficacité
- Protéger (et réparer) des fichiers avec md5sum et par2
- Géoblocage d'un serveur avec iptables/ipset.
- Wine - Comment installer, configurer et utiliser Wine pour faire fonctionner les applications Windows sous Linux.
- Linux et SSD - Des conseils pour la configuration de Linux pour allonger la durée de vie des SSD.
- btrfs - Retour d'utilisation sur le système de fichiers btrfs.
- Backup sur disque externe - Comment je gère mes backups sur disque externe.
- Création d'une clé USB de dépannage avec MultiBootUSB.
- Création d'une clé USB d'installation de Linux Mint avec unetbootin.
- Sinon plus simplement utilisez le "Créateur de clé USB" de Linux Mint : indiquer le fichier ISO, la clé et zou…
- Et il y a bien sûr Ventoy.
-
- Antivirus à la demande pour Linux
- Versions de Linux Mint et Ubuntu - Je me note ça là, j'oublie tout le temps.
- Mémo ffmpeg - quelques commandes de base pour ffmpeg (mémo pour moi)
- fortunes-fr - Un fichier de fortunes avec plus de 80 000 citations en français.
- termux - Linux sur votre smartphone Android non rooté.
- Monit - Un chouette outils pour surveiller des serveurs.
- Anubis - court exemple d'installation/configuration d'Anubis, pour protéger votre site web des IAs.
- blocky - serveur DNS local
Logiciels
- NextCloud : J'aime de plus en plus cette application.
- Draw.io - application de schémas et dessin vectoriel en ligne.
- Dokuwiki - Deux ou trois informations concernant Dokuwiki que je me garde sous le coude.
- croc - Un logiciel de transfer de fichiers entre ordinateurs, chiffré de bout en bout et sans limite de taille.
- Lighttpd - Serveur web léger et rapide.
Jeux
- Jeux - Mes jeux préférés.
- Plus en détail pour certains jeux :
- Minecraft - Quelques conseils pour rendre Minecraft plus fluide et plus beau.
- Le monde des jeux vidéos - une tentative (inachevée) de classification des genres du jeu vidéo.
- Wine permet de faire fonctionner 80% des jeux Windows sous Linux.
Matériel
- 📕 Tea Touch HD Plus - Liseuse
- 📱 Xiaomi Mi A3 - Smartphone
- 🌐 HooToo Tripmate Titan - Mini routeur/point d'accès Wifi/NAS de voyage avec batterie intégrée.
- 🖨️ Imprimante Brother PT-P300BT P-Touch Cube - Imprimante à rubans
- 📺 Xiaomi Mi TV Box S (2nd Gen) - Boitier TV Android
- 🎮 Manettes 8bitdo SN30 Pro+ - Manette de jeu
- 💻 Arzopa A1C - écran portable
- 🖥 NAS Aoostar R1 N100 - Petit NAS
- 💻 GPD Micro - mini-ordinateur portable
Divers
- Automate - application d'automatisation pour Android.
- Téléchargements, liens et infos en vrac - Liens et infos en vrac
- OpenStreetMap, mon pense-bête personnel en tant que contributeur OSM.
- RGPD - Modèle de réponse RGPD.
Développement, petits projets, bricolages
- Hacking d'applications Android - Altération d'APK
- php - Essais et bricolages minimalistes avec php.
- Project HoneyPot - Blocage du spam web.
Pages anciennes, obsolètes ou non maintenues
Je laisse ces pages en ligne, car on ne sait jamais: Ça peut toujours aider quelqu'un.
- Logiciels pour Windows - Quelques vieux logiciels pour Windows qu'on a du mal à retrouver sur le web.
- Navit - Guide d'utilisation de NavIt (logiciel de GPS hors-ligne pour Android)
- OsmAnd - Guide d'utilisation d'OsmAnd
- Hubic : Quelques notes sur ce service de stockage de fichiers.
- L'intérêt d'un gestionnaire de version pour un projet uni-personnel - Comment FOSSIL peut vous aider à améliorer la qualité de vos développements, même pour un projet uni-personnel.
- PHProxy - Proxy-web modifié
- KopiMonk - Concept de réseau anti-censure
- ccmfaq - Base de connaissance hors-ligne
- GMail archiver - Simple GMail backup script
- Dwarf Fortress Portable Wiki - Offline version of the official wiki
- Lexique lié aux systèmes informatiques de santé, parce que c'est mon métier et que ça pourra servir à d'autres.
- DeepFilterNet - suppression de bruit
- GreaseMonkey - Pour customiser à la volée les pages web.
