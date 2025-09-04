Wiki de sebsauvage.net

accueil

Wiki de sebsauvage.net

Main articles ( 🇬🇧 English )

Logo de sebsauvage (un gros œil à l'iris vert fluo)

Shaarli
Online bookmark sharing 		ZeroBin
Online encrypted pastebin
MiniGal Nano
Minimalist image gallery 		VizHash
Visual hashes
DNS Block List
Block advertising, tracking and malware easily. 		Word document generation
Fast server-side Word document generation

Articles principaux ( 🇨🇵 Français )

Services Web
Des services web utiles et rapides. 		Applications Android
Sélection d'applications pour Android.
Firefox
Quelques extensions recommandées pour Firefox. 		Linux Mint 21.1 Mate
Ma checklist d'installation pour Linux.
Réduire la fatigue visuelle sur écran
Des conseils si vous travaillez sur écran. 		Polices pour développeurs
Pour mieux coder
Listes de blocage DNS
Se prémunir contre publicités/tracking/malware ➡️ 		Installation de DNSFilter
Guide pour installer la liste de blocage DNS sous Android

Linux

Logiciels

Jeux

Matériel

Divers

Développement, petits projets, bricolages

Pages anciennes, obsolètes ou non maintenues

Je laisse ces pages en ligne, car on ne sait jamais: Ça peut toujours aider quelqu'un.

Contact

Logo de Mastodon

Moi sur les autres réseaux:
• sur Mastodon : framapiaf.org/@sebsauvage 1) ou @sebsauvage@framapiaf.org
• par email : ten.egavuasbes@egavuasbes
• Sur Signal : sebsauvage.55
• Sur XMPP : sebsauvage@chapril.org
• Sur DeltaChat.
• Sur Telegram : @sebsauvage
• Je n'ai pas de compte Twitter, Facebook, Tiktok, Instagram, LinkedIn, Bluesky ou Threads.

Soutenir sebsauvage.net

Je gagne déjà correctement ma vie en tant que salarié. Mon site web est réalisé sur mon temps libre. L'hébergement de mon site ne me coûte rien (merci à ScalarX qui m'héberge gracieusement). Je n'ai que mon nom de domaine comme frais. Mais si vous tenez à faire un geste, il y a plusieurs solutions:

  • Ma liste de souhaits Steam
  • un don réccurrent LiberaPay
  • un don unique BuyMeACoffee (aucune inscription nécessaire).
  • si votre banque le supporte, un don via Wero (envoyez à mon adresse email)




1)
Compte de secours: @sebsauvage@shelter.moe
accueil.txt · Dernière modification : 2025/09/04 08:40 de sebsauvage