Wiki de sebsauvage.net

Besoin de transformer une simple télé HDMI en télé connectée ? Il existe diverses solutions tel que Google Chromecast ou Amazon Firestick (bons marché) ou NVidia Shield (puissant mais cher) ou encore un Raspberry ou un NUC (mais il faut bidouiller). Ce boitier Xiaomi me semble un bon compromis: Il est bon marché et assez performant pour son prix.

TL;DR : Oui c'est encore un produit non-Libre et il faut un compte Google pour l'utiliser, mais ce petit appareil à prix raisonnable, facile à utiliser, sait lire toutes les vidéos locales et distantes sans problème avec une excellente qualité et supporte les codecs présents et futurs (H.265, AV1).

Comparaison rapide des prix: