Wiki de sebsauvage.net

Le distributeurs de pâte nutritive est plus économe en ressources, ce qui peut être intéressant quand vous n'avez plus beaucoup de ressources, par exemple dans un environnement hostile (pensez à lui adosser quelques réservoirs pour réceptionner les ressources qu'il va utiliser). De plus, il y a moins de risques d'intoxication alimentaire. Mais inutile de vous dire que ça ne va pas réjouir vos colons de manger une pâte gluante. Ah et si vous avez une panne électrique, il ne produit plus rien (alors qu'on peut faire fonctionner une cuisinière à bois et stocker des plats préparés à l'avance).