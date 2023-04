Wiki de sebsauvage.net

7-Zip : Les dépôts ont déjà la 16.04, mais j'ajoute l'officielle plus récente (22.01) que j'utilise en ligne de commande et via des scripts Caja (elle est plus performante). Je l'appelle avec 7zz (au lieu de 7z ou 7za):

Télécharger le .tar.xz 64-bit Linux x86-64 de https://www.7-zip.org/download.html

sudo cp 7zz /usr/local/bin sudo chmod +x /usr/local/bin/7zz Décompresser puis: