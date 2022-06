Wiki de sebsauvage.net

Les logiciels de backup peuvent posséder plusieurs de ces 4 propriétés: compression, incrémental, différentiel et dédupliqué.

Si votre logiciel de backup n'est pas différentiel, il verra que le fichier de 10 Go a été modifié, et il va le sauvegarder en entier à nouveau.

Si votre logiciel de backup fait de la dé-duplication, il verra que le contenu des fichiers est identique à des fichiers déjà sauvegardés, et ne les sauvegardera pas à nouveau (énorme gain de temps et de place).

Si j'aime autant BorgBackup, c'est qu'il possède justement ces 4 propriétés. En particulier, la dé-duplication vous permet de déplacer vos fichiers ou renommer les répertoires sans risquer de faire enfler inutilement les sauvegardes. Dans le cas de sauvegardes multi-utilisateurs ou multi-machines, le gain est encore plus important.

Ce n'est malheureusement pas possible à l'heure actuelle. L'auteur travaille plus ou moins sur une version Windows qui pourrait éventuellement être distribuée officiellement, mais ce n'est pas simple (la manière dont Windows gère les fichiers est très différentes de Linux). En attendant, il est peut-être possible d'utiliser Borg via WSL (à tester).