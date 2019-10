Wiki de sebsauvage.net

permet d'enregistrer une page web complète, telle qu'affichée à l'écran, sous forme d'un unique fichier html (qui contient tout: images, css, etc.). Ça marche assez bien.

: Permet de savoir si le site que vous visitez utiliser CloudFlare, et où se trouve le datacenter qui vous a répondu.

: permet de supprimer des URLs toutes les informations de tracking (utm_source, etc.)

Exemple 1: Vous pouvez vous connecter dans un onglet isolé sur votre compte Twitter ou Google et empêcher Google/Twitter de traquer votre surfe dans les autres onglets.

: Vous n'avez jamais perdu un texte ou le contenu d'un formulaire en fermant par erreur un onglet ou le navigateur ? Cette extension permet de récupérer et ré-insérer le texte. (Elle correspond en fonctionnalités à l'ancienne extension Lazarus).

Les autres, pas mal non plus:

retire les cookies d'identification des requêtes non filtrées par µBlock-origin (requêtes nécessaires au bon fonctionnement des pages web ; voir les explications ).

, bloqueur de publicités. Très efficace. Bloque au choix publicité, traqueurs, widgets de réseaux sociaux, compteurs… et il est très facile de créer vos propres règles pour dégommer ce qui ne vous plaît pas sur un site web particulier. Mes réglages pour cette extension sont en bas de cette page

Bon je grogne contre Mozilla, mais Mozilla, je t'aime ! , parce que t'es l'un des seuls éditeurs de navigateur à faire une page comme ça: Comment empêcher Firefox d'établir automatiquement des connexions sans ma permission . Et ça, c'est très bien. (Il manque juste un paragraphe sur le préfetching DNS ).

(De manière à ce que quand je ferme Firefox, l'historique et cookies disparaissent. Cela réduit la possibilité pour les sites web de me traquer.)

Décocher Autoriser Firefox à envoyer des données techniques et des données d’interaction à Mozilla.

Dans Vie privée et sécurité :

Et réglages à faire dans les préférences:

Inconvénient: Consommation mémoire un peu plus élevée. Et quand je ferme Firefox, cela vide le cache.

Avantages: Cela réduit les accès disque (Meilleures performance, et c'est mieux pour les SSD).

Cache en mémoire seulement : Firefox utilise deux caches: Un en mémoire et un sur disque. Je fais le choix de couper le cache disque et d'augmenter le cache mémoire.

Désactiver le pre-fetching : Je sais que c'est censé améliorer les performances, mais je ne veux pas que Firefox lance des requêtes DNS et HTTP pour des liens que je n'ai même pas cliqués.

browser.tabs.closeWindowWithLastTab = false : La fermeture du dernier onglet ne fermera pas la fenêtre de Firefox. Utile quand on ferme plein d'onglets ouverts à la suite avec Ctrl + W .

Sérieusement, n'allez pas sur le web dans µBlock-origin. C'est juste pas possible.

Alternativement, vous pouvez aussi utiliser le site mobile, dont les pages sont nettement plus légères: https://mobile.twitter.com/

Et dans l'onglet: “Mon filtrage dynamique”, dans les règles permanentes, j'ajoute:

Je ne vais plus trop sur Twitter (@sebsauvage_net), mais pour éviter de se faire polluer quand j'y met les pieds, j'ai des filtres personnalisés (cela retire les «Tags tendances» à gauche, «Suggestions» à droite, les publicités insérées dans votre timeline, les «amis suggérés», les «vous pourriez aimer aussi»…)

Tout d'abord, je n'utilise pas la “nouvelle” interface web de Twitter, mais l'ancienne, plus facile à filtrer.

Twitter a récemment totalement refondu ses pages web. Les filtres ci-dessous ne fonctionnent plus.

Avec des écrans de plus en plus large, il n'est plus pertinent d'avoir la liste des onglet sous forme d'une barre en haut: Il vaut mieux les avoir sous forme d'une colonne à gauche ou à droite. C'est d'ailleurs ce que certains navigateurs savent faire nativement, comme Vivaldi.

Il est toutefois possible de le faire également sous Firefox. Voici ce que ça donne:

Pour cela:

Installez l'extension Tab Center Reborn Ensuite, il est nécessaire d'effectuer une manipulation pour masquer la barre d'onglet standard de Firefox: Dans la barre d'adresse, dans le about:config , mettez le paramètre toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets à true . Tapez about:support dans la barre d'adresse. Dans la fenêtre qui s'affiche, dans Répertoire de profil cliquez le bouton Ouvrir le dossier correspondant. Dans le dossier ainsi ouvert, créez un sous-dossier nommé chrome . chrome , créez un fichier userChrome.css dans lequel vous mettrez: #TabsToolbar:not([customizing="true"]) { visibility: collapse !important;} #toolbar-menubar { padding-top: 0px !important; } Dans ce sous-dossier, créez un fichierdans lequel vous mettrez: Redémarrez Firefox: la barre d'onglets devrait avoir disparue.