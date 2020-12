Wiki de sebsauvage.net

server: do-ip6: yes interface: 127.0.0.1 interface: "::1" access-control: 0.0.0.0/0 refuse access-control: ::0 refuse access-control: 127.0.0.0/8 allow access-control: ::1 allow cache-min-ttl: 86400 forward-zone: name: "." forward-addr: 9.9.9.9 forward-addr: 149.112.112.112 forward-addr: 2620:fe::fe forward-addr: 2620:fe::9 remote-control: control-enable: yes