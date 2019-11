Wiki de sebsauvage.net

dns-blocklist

( 🇬🇧 This page is available in English: DNS Block List )

Listes de blocage DNS

Le filtrage DNS est un moyen simple pour bloquer une majorité de publicités, traqueurs et sites malveillants avec un minimum d'efforts. La mise en place est rapide et facilement réversible. Pour être franc, c'est le genre de chose que j'installerais d'office chez tous les amis et la famille, que ce soit sur ordinateur ou smartphone. Cela réduit notablement le pourrissement des machines (publicité, spyware, malware, tracking…). Avantages du filtrage DNS : Filtre une très grande quantité de publicités/tracking/malware sans logiciel à ajouter (Exception: Sous Android il faut ajouter un logiciel).

Fonctionne sous tous les OS (Windows, Linux, MacOSX…)

Fonctionne dans toutes les applications (et pas que dans le navigateur).

Sous Android, permet d'éliminer d'un coup la quasi-totalité des publicités et traqueurs, y compris dans les applications.

Applicable poste par poste, ou sur un réseau complet si vous le configurez dans votre routeur (pi-Hole, pfSense, etc.)

Très facile à mettre en place.

Rapide. Inconvénients: Ne filtre pas tout. Pas d'inquiétude à avoir, la mise en place est facilement réversible. À titre d'exemple, une page de Clubic qui fait 2 Mo se réduit à 594 ko en activant juste cette liste. Cela permet donc un chargement plus rapide des pages et une réduction de la consommation de votre forfait, même si vous utilisez un navigateur qui n'est pas capable de filtrer.

Liste



URL à utiliser: https://sebsauvage.net/hosts/hosts Cette liste est disponible dans 3 formats différents (fichier hosts, filtre AdGuard/uBlockOrigin, ou liste brute). Voir ci-dessous.

Que bloque cette liste ?

Publicités web (smartadserver.com, doubleclick.net, googleadservices.com, googlesyndication.com, tradedoubler.com, adbrite.com, yimg.com(YahooAds)…), y compris les domaines spécifiques à certains sites (ad.paypal.com, ad.foxnetworks.com, ads.sun.com…), ainsi que la publicité et trackers first-party.

Malvertising (réseaux publicitaires connus pour distribuer des vers, chevaux de Troie…) (adshufffle.com, conduit.com…)

Publicité dans les applications mobiles (admob.com, inmobi.com, mopub.com, adinfuse.com…)

Analytics/statistiques/marketting/tendances web (google-analytics.com, scorecardresearch.com, quantserve.com…)

Analytics/statistiques d'applications mobiles (suivi des applications, statistiques utilisateur, rapports de plantage…) (crashlytics.com, applovin.com, flurry.com…)

Services de tracking (canvas fingerprinting, evercookies…).

Badges et boutons sociaux (addthis.com, badges.instagram.com, badge.stumbleupon.com…)

Compteurs de sites web (sitemeter.com, free-counter.co.uk, webcounter.com, statcounter.com…)

Sites frauduleux ou distribuant des malwares (goggle.com, googfle.com, antivirus-scanner.com, adblock.fr, audacity.fr, myfuncards.com…)

Sites qui vous enferment dans une boucle de popups.

Sites de téléchargement non fiables (softonic.com…)

Sites liés à des campagnes de spam (buy-viagra.go.to, cheap-valium.polybuild.ru, forex-market.hut1.ru, norton-antivirus-trial.searchservice.info…)

Sites conçus pour choquer (goatse, 2girls1cup…)

Domaines liés au reporting/tracking Windows 10 (reports.wes.df.telemetry.microsoft.com, feedback.microsoft-hohm.com, telemetry.appex.bing.net, statsfe2.ws.microsoft.com…)

Sources

Cette liste de blocage est une agrégation des listes suivantes: https://adaway.org/hosts.txt

https://someonewhocares.org/hosts/hosts

https://hosts-file.net/ad_servers.txt

https://mirror.cedia.org.ec/malwaredomains/justdomains

https://mirror.cedia.org.ec/malwaredomains/immortal_domains.txt

https://www.malwaredomainlist.com/hostslist/hosts.txt

http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt

https://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts&showintro=1&mimetype=plaintext

https://hostfiles.frogeye.fr/firstparty-only-trackers-hosts.txt Ce sont des sources réputées qui existent depuis longtemps et qui font les choses bien. La liste de blocage est disponible dans plusieurs formats: URL Taille Nombre de domaines bloqués Notes https://sebsauvage.net/hosts/hosts

[RECOMMANDÉ] 3,2 Mo environ 100 600 Format hosts

Adapté à Android et aux ordinateurs

Ce fichier hosts fonctionne tel quel sous Windows, Linux et dans DNSFilter/Blokada/DNS66 sous Android. https://sebsauvage.net/hosts/hosts-adguard 2,6 Mo environ 100 600 Format AdGuard/uBlock-Origin

Adapté à Android et aux ordinateurs

Cette liste peut être utilisée dans AdGuard (sur Android) ou uBlock-Origin (utiliser “Importer” dans l'onglet “Liste de filtres”) https://sebsauvage.net/hosts/raw 2,4 Mo environ 100 600 Format brut (juste la lise des domaines, sans entête). Peut également être utilisé tel quel dans DNSFilter sur Android.

Liste blanche

Ces listes de blocage faisant occasionnellement des erreurs, certains domaines ont été mis en liste blanche afin qu'ils ne soient jamais bloqués même si présents dans une des listes constitutives. Ces domaines ne seront donc jamais bloqués par ma liste. Cliquez pour afficher la liste Cliquez pour afficher la liste Domaine Raison sebsauvage.net Mon domaine afin que la mise à jour de la liste elle-même ne soit pas bloquée proxad.net Hébergeur professionnel de sites web (Branche de Free.fr) commentcamarche.net Site de tutoriels et entraide informatique www.commentcamarche.net Site de tutoriels et entraide informatique mail.gandi.net Serveur de mail d'un des plus importants hébergeurs français c.orange.fr Domaine lié au webmail d'Orange iapref.orange.fr Domaine lié au webmail d'Orange iapref.wanadoo.fr Domaine lié au webmail d'Orange

PS: Si vous trouvez un domaine bloqué par erreur, merci de me le signaler (par email, Mastodon, Wire ou Telegram).

Installation

Linux / MacOSX

Vous pouvez coller le contenu de la liste à la fin de votre fichier hosts qui est situé là : /etc/hosts Note: Certaines distributions exigent d'avoir en début de fichier hosts 127.0.0.1 nomDeLaMachine . Vous pouvez coller la liste de blocage à la suite de ces lignes. Si vous voulez que la mise à jour soit automatique, vous pouvez utiliser le script suivant. Il vous suffit de le placer par exemple dans /etc/cron.weekly/ pour qu'il soit exécuté toutes les semaines et de le rendre exécutable ( sudo chmod +x hosts-update ): hosts-update #!/bin/bash # Met à jour la liste de blockage du fichier hosts. logger "hosts-update: Mise à jour du fichier hosts." tempname = ` tempfile ` echo "127.0.0.1 `hostname` " > $tempname echo "127.0.1.1 `hostname` " > $tempname printf "



" >> $tempname curl --fail https: // sebsauvage.net / hosts / hosts >> $tempname res = $? if test " $res " ! = "0" ; then logger "hosts-update: Impossible de récupérer la mise à jour de la liste de filtrage DNS (hosts) : $res " rm $tempname exit 1 fi mv / etc / hosts / etc / hosts.old mv $tempname / etc / hosts chmod 0644 / etc / hosts logger "hosts-update: Mise à jour du fichier hosts terminée."

Windows

Sous Windows, il semblerait que le service “Client DNS ” pose problème. C'est juste un cache DNS . Allez dans les services ( services.msc ) et désactivez le service (clic droit > Propriétés > Type de démarrage: Désactivé) puis redémarrez avant d'installer cette liste.

Gag: À partir de Windows 10, même en administrateur, vous n'avez plus le droit de couper le service. Dans ce cas, lancez regedit et mettez la valeur 4 (=disabled) dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Dnscache\Start et redémarrez.



Désactivez impérativement le service Client DNS avant d'installer cette liste. Vous êtes prévenu·e. Vous pouvez coller le contenu de la liste à la fin de votre fichier hosts qui est situé là: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts Si la modification n'est pas prise en compte essayez ipconfig /flushdns dans un terminal. Pour une mise à jour automatique, vous pouvez utiliser le freeware HostMan [NON TESTÉ] : http://www.abelhadigital.com/hostsman/

Android

Il existe plusieurs applications capables de d'aller chercher une liste de filtrage et l'appliquer. Notez que ces applications utilisent la fonctionnalité VPN d'Android, car c'est le seul moyen pour une application de recevoir tout le trafic réseau des autres applications. Vous pouvez utiliser: DNSFilter (sur F-Droid) [RECOMMANDÉ] (sur F-Droid)

Blokada (sur F-Droid)

DNS66 (sur F-Droid) Ces applications de blocage utilisant la fonction de VPN d'Android, vous ne pouvez donc pas avoir à la fois votre VPN activé et une de ces trois applications. Vous devez choisir entre VPN et filtrage.

(Si vous savez comment bloquer une liste de hosts dans la configuration du client OpenVPN, je suis intéressé.) Dans chacune de ces applications, désactivez les différentes sources et ajoutez https://sebsauvage.net/hosts/hosts instructions pas à pas pour installer DNSFilter sur votre téléphone. Si vous le souhaitez, voici lespour installer DNSFilter sur votre téléphone. En complément, vous pouvez configurer ces logiciels pour utiliser les résolveurs DNS alternatifs de votre choix (par exemple Quad9 qui bloque en temps réel les botnets, ce qui ajoute une sécurité). Blokada: Je ne recommande absolument pas la liste par défaut fournie par Blokada (Energized Blue) car elle est largement abusive (elle bloque par exemple www.commentcamarche.net). Vous pouvez la désactiver et ajouter ma liste à la place.

Par défaut Blokada laisse passer GooglePlay, GoogleDrive et d'autres applications Google sans la moindre restricition. Pensez à désactiver les listes blanches. À propos de

Mise à jour

Je conseille de mettre à jour toutes les semaines.

Sous Android, DNSFilter, DNS66 et Blokada ont une option pour mettre à jour automatiquement.

Sécurité

Que cela soit clair : L'utilisation d'une liste de blocage DNS ne suffit pas pour vous protéger. Vous devez: Continuer à mettre à jour votre système d'exploitation et les applications.

Continuer à utiliser des extensions de filtrage dans les navigateurs (uBlock-Origin, PrivacyBadger, etc.)

Sous Windows, continuer à utiliser un anti-malware (celui fourni avec Windows fera l'affaire. Passez un coup de MalwareBytes (versoin gratuite) de temps en temps).

Veiller à ne pas télécharger n'importe quoi.

Faire des backups !

FAQ

Quelle application Android recommandes-tu ? Les trois applications font très bien leur boulot, mais DNSFilter est beaucoup plus léger que Blokada ou DNS66. Je recommande donc DNSFilter.

Pourquoi ton fichier hosts est en 0.0.0.0 au lieu de 127.0.0.1 ? 0.0.0.0 est une adresse valide, mais non routable. Tenter de la joindre échouera immédiatement. Ce qui n'est pas le cas de 127.0.0.1 qui ajoute un peu de latence.

Pourquoi pas ajouter la liste X ? Energized ? Elle est abusive (elle bloque www.commentcamarche.net, un site d'informatique) Malwares de chez hosts-file.net ? Elle est abusive (elle bloque mail.gandi.net, le serveur de mail de l'hébergeur Gandi)

Il se passe quoi quand un site est bloqué ? Votre navigateur va juste afficher “site introuvable” comme si le site n'existait pas.

À quelle fréquence la liste de blocage est mise à jour sur ton site ? De manière irrégulière, mais au minimum une fois par mois.

Oui mais si ton site disparaît ? Mon site est en ligne depuis plus longtemps que Facebook et Twitter. Ça vous va ?



Liens