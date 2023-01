Wiki de sebsauvage.net

md5 est une méthodage de hashage qui permet de prendre une "empreinte" numérique des fichiers et de les vérifier par la suite. C'est simple et très efficace : on enregistre l'empreinte de tous les fichiers dans un simple fichier texte qu'on pourra réutiliser par la suite pour contrôller si un fichier est absent ou endommagé.

Astuce : Voici la même commande de création de md5sums mais qui traite les sous-répertoires et qui parallélise le calcul des md5 pour aller beaucoup plus vite:

Si par exemple vous avez un répertoire contenant 1 Go de fichiers, vous pouvez préparer à l'avance 100 Mo de fichiers par2. Ces fichiers vous permettront de reconstituer jusqu'à 100 Mo de fichiers perdus ou endommagés dans vos 1 Go. (Si la quantité de fichiers perdus ou endommagés dépasse 100 Mo, c'est fichu: Vous ne pourrez pas réparer !)

Par2 permet de faire la même chose que md5 (détecter un fichier manquant ou endommagé) mais il peut aller plus loin : il peut réparer les fichiers endommagés ou même reconstituer les fichiers manquants . Toutefois, cela impose d'utiliser plus d'espace disque :

La création de fichiers par2 prend beaucoup plus de temps que calculer des md5. Placez-vous dans le répertoire à protéger, et tapez:

Pour vérifier les fichiers:

par2 verify protection

Loading "protection.par2". Loaded 26 new packets [...] Verifying source files: Opening: "fichier-01.jpg" Opening: "fichier-00.jpg" Target: "fichier-01.jpg" - found. Opening: "fichier-02.jpg" Target: "fichier-00.jpg" - found. [...] All files are correct, repair is not required.

Si vous voyez cette dernière ligne, c'est que tous vos fichiers sont bien présents et intacts. Vous n'avez pas besoin de réparer.

Si des fichiers manquent ou sont endommagés, vous le verrez:

[...] Target: "fichier-03.jpg" - missing. [...] Target: "fichier-08.jpg" - damaged. Found 103 of 104 data blocks. [...] Repair is required. 1 file(s) are missing. 1 file(s) exist but are damaged. 10 file(s) are ok. You have 1858 out of 2000 data blocks available. You have 200 recovery blocks available. Repair is possible. You have an excess of 58 recovery blocks. 142 recovery blocks will be used to repair.

Il vous signale que des fichiers sont absents ou endommagés (Repair is required) et qu'il peut réparer (Repair is possible).