Wiki de sebsauvage.net

2 : En utilisant des types de support différents, vous réduisez le risque de perdre les données à cause d'un soucis avec une technologie précise. Comme cette règle n'est pas toujours facile à appliquer (à cause du coût ou de la volumétrie), essayez au minimum d'avoir deux disques durs de backup de marque et modèle différents (cela réduit les risques de pannes simultannées à cause d'une mauvaise série de disques).