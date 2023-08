Wiki de sebsauvage.net

Minecraft est l'un des plus célèbres jeux vidéos. Explorer, construire, survivre: C'est l'expérience la plus proche que vous pourrez avoir de Robinson Crusoe. Vous arrivez dans un monde, seul⋅e et sans équipement. À vous de récolter des ressources (bois, roche…) et de fabriquer vos premiers outils et votre premier abris. Vous devrez chasser, élever, ceuillir ou cultiver pour vous nourrir. Plus tard, mieux équipé·e, vous pourrez commencer à explorer les sous-sols à la recherche de minerais (fer, etc.) pour vous fabriquer un meilleur équipement. Explorez le vaste monde (8 fois la surface de la terre): forêts, déserts, toundra, montagnes, marécages, banquise… et c'est sans compter les immenses galeries sous-terraines… et les mondes parallèles (Nether) ! Tout est possible. Vous pouvez tout détruire et tout construire.

Minecraft peut se jouer en solo (sans connexion), avec amis et famille (en réseau local) ou sur internet (serveurs).

Voici quelques conseils pour mieux profiter du jeu.



Si vous jouez sous Linux, il est fréquent que le lanceur fournit dans les dépôts soit défectueux. Prenez de préférence le lanceur officiel pour Debian/Ubuntu/Mint ou directement le tar.gz Ceci dit, dans cette page nous allons expliquer l'utilisation d'un lanceur alternatif, PrismLauncher.

Minecraft est un jeu extraordinaire en soit, mais on peut encore l'améliorer avec:

des "mods" qui vont apporter de meilleures performances ou des fonctionnalités supplémentaires (comme par exemple le tri de l'inventaire).

des "resourcepacks" et des "shaders" qui vont rendre le jeu plus beau.

Ces éléments sont installables à la main, mais c'est assez fastidieux et il existe des lanceurs qui peuvent s'occuper de ça. Nous allons ici expliquer comment utiliser PrismLauncher (l'un des meilleurs lanceurs actuels).

Notez que ces manipulations peuvent paraître longues, mais elles ne sont à faire qu'une seule fois pour "préparer" votre Minecraft selon vos goûts. Par la suite, un double-clic suffira pour lancer le jeu.