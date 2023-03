Wiki de sebsauvage.net

Cette page est encore récente et contient très probablement encore des coquilles.

On manipule de plus en plus de fichiers, et la compression permet de gagner énormément de temps et de place, que ce soit pour le stockage ou le transfert de données. Il existe de nombreux algorithmes de compression, et de nombreux formats d'archive. Il peut être intéressant de choisir judicieusement son algorithme et son format d'archive en fonction des besoins.

TL;DR : Pas le temps ou l'envie de lire toute cette page ? Vous ne savez pas quel format prendre ?

➡️ Utilisez 7z (7-Zip) ⬅️

La compression est généralement un compromis : Vous dépensez:

du temps

du CPU

de la mémoire vive

en échange: