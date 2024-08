Wiki de sebsauvage.net

J'essaie ici - humblement et sans doute maladroitement - de lister une petite quantité de termes utilisés dans le jeu vidéo et de les expliquer.

Cette page est encore récente.

: Field-Of-Vision. C'est la largeur de l'angle de vue qu'on fait entrer dans l'écran. Plus le FOV est important plus le joueur voit de choses "sur le côté". Un FOV de 70° est classique dans les jeux. Jouer avec un FOV important (90° ou plus) permet de voir plus de choses mais accentue une sorte d'effet "tunnel" qui peut donner la nausée lors des mouvements. Certains jeux jouent exprès avec des FOV élevés pour donner une impression de vitesse (en particulier Quake et tous ses héritiers, comme Ultrakill ). Beaucoup de jeux augmentent aussi légèrement le FOV juste quand vous courrez afin d'accentuer l'impression de vitesse.

on parle aussi de boucle de gameplay , c'est à dire les actions (répétées en boucle) que le jeu va exiger de la part du joueur (exemple: combattre des ennemis dans une zone, y collecter de nouvelles resssources, construire des défenses ou de nouvelles unités… afin de pouvoir aller attaquer une nouvelle zone.). Toute la difficulté pour les développeurs est de trouver des boucles de gameplay qui soient satisfaisantes (et qui ne soient pas ressenties comme des corvées).

backtracking : Certains jeux exigent de revenir en arrière dans des zones que vous avez déjà visitées afin de progresser dans le jeu (par exemple en rendant certaines zone atteignables avec de nouveaux pouvoirs).

Jeu couloir et son opposé Monde ouvert : Dans un jeu "couloir", les concepteurs du jeu vous donnent un point de départ et un objectif à atteindre et vont - via le gameplay - vous faire avancer dans une sorte de "couloir" prévu à l'avance dont vous ne pourrez pas beaucoup dévier (car il y a un scénario à respecter, et le monde n'est pas infini). Un bon jeu vous rend ce couloir (dans lequel vous êtes contraint⋅e) aussi peu visible que possible.

Dans les jeux à monde ouvert, on pose au contraire un terrain de jeu (souvent très grand), dans lequel on vous donne différentes missions qui vont vous inciter à vous déplacer un peu partout sur la carte.

Certains jeux mélangent les deux concepts (exemple: Metro Exodus, qui enchaîne plusieurs mondes semi-ouverts)

sandbox : Dans la plupart des jeux, il y a un scénario et un objectif précis à atteindre. Les jeux de type sandbox (ou bac-à-sable) au contraire ne vous fixent pas d'objectif: Ils posent un univers, un ensemble de règles, et libre à vous de faire tout ce que vous voulez dedans. Les jeux de type sandbox sont par nature des jeux à monde ouvert. Certains joueurs se sentent souvent mal à l'aise avec le fait de ne pas avoir d'objectif. Il n'est donc pas rare que les jeux de type "sandbox" proposent tout de même des objectifs (totalement optionnels). Exemple de jeu sandbox avec des objectifs : Minecraft, StarBound.

L'onboarding (ou tutoriel), c'est la manière dont le jeu va vous "mettre le pied à l'étrier" afin de vous expliquer les règles du jeu et les actions de base à mener pouvoir en profiter. Cela peut prendre la forme de petites vidéos ou de messages indicatifs sur les actions à mener au début du jeu. Certains jeux vont avoir un mode de jeu "tutoriel" séparé du mode de jeu principal afin de vous familiariser avant de commencer une vraie partie.

D'autres intègrent le tutoriel à l'histoire principale du jeu, souvent en commençant par de petites missions simples exigeant chacune la mise en oeuvre des actions de base du jeu.

Certains jeu n'ont absolument aucun onboarding exprès afin que vous découvriez par vous-même les règles qui régissent l'univers du jeu.

leveling (ou niveaux): Pour maintenir l'intérêt du joueur (et accentuer l'impression de progression), une astuce est de lui donner de nouveaux pouvoirs de temps en temps (pouvoir sauter plus haut, frapper plus fort lors d'un combat, etc.). Pour cela on lui attribue souvent un niveau (level) numérique qu'il peut améliorer en progressant dans le jeu. Il y a parfois aussi des arbres de compétences: Le joueur peut alors choisir quelle caractéristique il va développer au détriment de quelle autre. L'arbre de compétence est un bon moyen d'adapter un jeu à différents types de joueurs (certains vont préférer la discrétion, d'autre au contraire les combats frontaux).

farming : Pour progresser dans un jeu, vous devez avoir assez de ressources ou de niveau pour attaquer un ennemi puissant. Un joueur peut décider - au lieu de faire avancer l'histoire - de faire un peu de farming, c'est à dire collecter des ressources et des niveaux avant de continuer l'histoire principale. Ainsi quand des épreuves arriveront, le joueur sera mieux préparé. Les auteurs de jeux peuvent faciliter le farming en proposant des missions et quêtes secondaires. Par extension, on parle aussi de farming quand : Des joueurs ne font que collecter des ressources pour que d'autres joueurs les utilisent (typiquement dans Minecraft, certains joueurs collectent du bois, du métal et de la nourriture afin que d'autres joueurs puissent construire ou combattre).

Des joueurs - quand ils ne jouent pas - confient leur personnage à d'autres personnes (souvent payées) afin qu'elles fassent monter leur personnage de niveau. Quand le joueur récupère son personnage, il est plus puissant sans qu'il n'ait eu à faire lui-même le farming.

sauvegardes et checkpoints : Certains jeu vont vous permettre de sauvegarder votre partie à tout moment (et aussi de la recharger). D'autres jeux ne le permettent pas et fonctionnent avec des checkpoints (points de contrôle) : Quand vous atteignez un checkpoint votre progression est sauvegardée. Si vous échouez, le jeu vous replacera au dernier checkpoint rencontré. Certains jeux ont une variante du checkpoint qui est le permadeath (Mort permanente) : Si vous mourrez, vous ne retournerez pas au dernier checkpoint. La partie est terminée et tout ce que vous avez fait ou construit dans le jeu est perdu. Cela permet de donner une intensité particulière au jeu.

DLC (Downloadable content) : Certains studios vous proposent parfois de payer un petit supplément afin d'allonger la durée de vie d'un jeu que vous possédez déjà, parfois en ajoutant des mondes, de nouvelles missions ou en complétant les mécaniques de gameplay. Certains éditeurs abusent franchement de cela en vendant beaucoup trop de DLC. Exemple de DLC ajoutant des mondes et missions : Les DLC de Borderlands 2.

Exemple de DLC ajoutant de nouvelles mécaniques de jeu : Les DLC de RimWorld.

modding : Le modding consiste à prendre un jeu existant et le modifier. Cela peut être une légère modification (modifier un peu l'affichage), mais parfois cela change complètement le jeu au point d'en faire totalement un nouveau jeu (exemple: Fallout London, créé entièrement par la communauté en utilisant comme base le jeu Fallout 4). Le modding est souvent fait par les joueurs eux-même, et non par l'éditeur du jeu. Certains éditeurs encouragent le modding, car même si cela leur échappe, ils savent que cela rallonge énormément la durée de vie du jeu en donnant de nouvelles motivation aux joueurs de rester. D'autres éditeurs sont totalement contre (exemple: Nintendo).

leaderboard : Les jeux en ligne peuvent vous mettre en compétition avec d'autres joueurs. Un leaderboard est un tableau de classement affichant les meilleurs joueurs (pour stimuler la compétition). Ces tableaux peuvent être locaux à une partie sur un serveur ou mondial.

matchmaking : Jouer en ligne contre d'autres joueurs c'est super, mais si vous débutez dans un jeu cela peut-être extrêmement frustrant de se faire massacrer dès le début par des joueurs expérimentés. Afin d'éviter que les nouveaux joueurs soient dégoutés, beaucoup de jeux en ligne font du matchmaking : Ils vont évaluer votre niveau et essayer de vous mettre en compétition uniquement avec des joueurs de niveau équivalent (ou un peu supérieur).

PNJ : Un PNJ (personnage non-joeur) est un personnage artificiel auquel les auteurs du jeu auront donné une personnalité (apparence, voix, dialogue) afin que le joueur puisse interagir avec eux comme s'ils étaient de vraies personnes (ou d'autres joueurs), dans le but de donner plus de "vie" au jeu.

évènement scripté : Afin de pouvoir dérouler le scénario prévu par les concepteurs du jeu, certains évènement doivent se déclencher suite aux actions du joueur (par exemple, un personnage commencera à parler au moment où vous arrivez sur un lieu). Toute l'astuce est d'enchaîner de manière la plus fluide possible ces évènements prévus à l'avance par les concepteurs du jeu de manière à leur donner un aspect "naturel" et de pouvoir dérouler le scénario prévu par les auteurs. Il est très difficile de donner un aspect "naturel" aux évènements d'un jeu si vous ne leur forcez pas un peu la main avec un script (voir un PNJ jeter un seau d'eau juste après l'avoir rempli n'a pas de sens.)

Certains rares jeux n'ont aucun évènement scripté (exemple: Dwarf Fortress).

cinématique : La plupart des jeux ont un scénario, et les auteurs ont parfois besoin de vous raconter une partie de l'histoire. Dans ces moments, vous n'avez pas la main sur le jeu. Il est de coutume que les jeux vidéo affichent des bandes noirs en haut et en bas de l'image, comme un film cinémascope qui passe à la télé afin de signifier que c'est une cinématique. Quand les bandes noires disparaissent, vous savez que vous avez à nouveau la main. Certaines cinématiques sont de simple vidéos jouées à certains moment. Certains jeux réalisent leur cinématique directement avec le moteur 3D du jeu (afin de moins donner une impression de coupure).

Modes de jeu : Dans les jeux compétitifs en ligne, il existe souvent plusieurs modes de jeu. Parmis les classiques on trouve: Le Free for all (FFA) (chacun pour soi) : Tous les autres joueurs sont des ennemis, vous devez en éliminer le plus possible.

Team Deathmatch (TDM) : Éliminer le plus d'ennemis possible, mais en équipe.

Capture the flag (CTF) : Vous devez aller capturer le drapeau de l'équipe adverse situé sur leur propre terrain et le ramener au vôtre. Et vous devez bien sûr empêcher l'équipe adverse de capturer votre drapeau. C'est un mode de jeu qui exige une bonne cohésion d'équipe et une bonne coordination.

Désamorçage : Vous devez aller désamorcer des bombes posées par l'équipe adverse.

Mais il est possible d'inventer bien d'autres modes de jeu !

cheat (triche) : Dans certains jeux il est possible de tricher, par exemple: Avoir des munitions infinies, être invincible, avoir toutes les clés… Parfois c'est même prévu par les développeurs du jeu, dans d'autre il s'agit de bidouilles des joueurs eux-mêmes. Tricher dans un jeu solo n'est pas grave (surtout si vous êtes bloqué⋅e : Cela vous permet de terminer le jeu), mais en ligne c'est une pratique fortement réprouvée. Les joueurs détestent absolument cela, et vous pouvez vous faire bannir (potentiellement à vie) de certains jeux en ligne. Les éditeurs de jeu luttent férocement contre la triche, car cela ruine complètement l'expérience de jeu. (Ne trichez pas en ligne. Apprenez à perdre.)

game over : C'est fini, vous avez perdu. Quand quelqu'un débute dans le monde du jeu vidéo, c'est un sentiment très frustrant qu'il faut apprendre - progressivement - à gérer. (Et c'est aussi pour cela qu'autant de joueurs adolescents trichent dans les jeux en ligne : Ils ne savent pas gérer l'échec.)

easter egg : Les développeurs de jeux ont de l'humour, et il n'est pas rare qu'ils fassent des blagues ou des clins d'oeil, souvent bien cachés dans le jeu. Ainsi dans Portal il y a des messages cachés qu'on peut décoder en transportant une radio à travers les niveaux. Dans Borderlands 2 on peut tomber sur les creepers, ces monstres tant redoutés du jeu Minecraft. Dans Supraland il y a une référence à la série Breaking bad. Et dans TinyKin il y a une référence à la chanson "Bo le lavabo" 😄.

AAA : "AAA" est une expression utilisée pour qualifier les studios qui sortent des jeux à gros budget (parfois plusieurs dizaines de millions de dollars et des centaines d'employés: Electronic Arts, Lucasfilm Games, Bethesda, etc.). On y oppose généralement les "studios indépendants" qui ont beaucoup moins de moyens et de personnel (Minecraft a commencé comme un jeu créé par une seule personne). Les studios AAA ont de gros moyens donc sortent souvent des jeux impressionnants (surtout graphiquement) mais comme les investissement massifs sont risqués, ils ont tendance à produire du déjà vu. A contrario c'est du côté des studios indépendants qu'on trouve le plus souvent des idées originales (Chants of Sennaar, SuperHot…)

Early access : Produire un jeu coûte de l'argent. Comment un petit studio, qui n'a pas pu réunir les fonds nécessaires, peut développer un jeu ? Ces dernières années s'est popularisée une méthode : l'early access (ou "accès anticipé"). Le principe : Les joueurs achètent le jeu et le studio fournit un jeu jouable mais incomplet: Tout n'est pas terminé dans le jeu, mais les acheteurs en sont parfaitement conscients. C'est bénéfique pour tout le monde: Les joueurs peuvent profiter d'un jeu avant sa sortie (souvent à un tarif préférentiel). Ils auront automatiquement le jeu complet à sa sortie.

Le studio peut se financer pour créer le jeu. De plus il peut avoir les retours des joueurs afin d'affiner/corriger son jeu et cela permet de faire monter le jeu en popularité avant sa sortie.

Il est à noter que les jeux peuvent rester plusieurs mois, voir plusieurs années en early access. Mais cela n'est généralement pas gênant.

redux, remaster ou remake : Certains anciens jeux sont très bons, mais accusent un peu leur aĝe (graphismes datés, etc.). Il arrive qu'un studio décide de reprendre un ancien jeu pour le remettre au goût du jour avec des graphismes et un gameplay améliorés. C'est ce qu'on appelle les versions redux ou remasterisées. (Exemple : Metro 2033 Redux, Skyrim Special Edition). Il arrive que des mises à jour plus radicales soient faite où le jeu est entièrement re-créé (remake), comme Black Mesa où c'est le premier Half-Life qui a été entièrement re-créé (avec le moteur 3D d'Half-Life 2).

demake : Au contraire, à titre humoristique, on voit certains studio faire un démake d'un de leur jeu: C'est à dire une version simplifiée, souvent au look "rétro". Par exemple Dusk'82 qui est un démake de DUSK, ou encore Lucius Demake qui est un démake de Lucius

hitbox :

moteur : Programmer en 3D c'est difficile. Pour simplifier les choses les développeurs de jeu utilisent souvent un ensemble de programmes qui s'occupent de la partie 3D afin de pouvoir se concentrer sur la partie artistique du jeu (scénario, personnage, gameplay…). Il existe différents "moteurs" de jeu : on peut citer Unreal Engine, Unity, Godot. Parfois les développeurs crééent leur propre moteur de jeu pour des besoins particuliers.