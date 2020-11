Wiki de sebsauvage.net

Il existe un moyen de résoudre ce problème de dépendance à des librairies et paquets qui n'existent plus. Mais c'est un petit jeu d'enquête. Nous prendrons pour exemple ci-dessous le jeu HyperLight Drifter mais cette méthode peut s'appliquer à d'autres jeux et logiciels.

Le soucis est que d'une version d'une distribution à l'autre, certains de ces paquets disparaissent des dépôts officiels et ne sont donc plus installables. (Donc à vous de retirer de cette ligne les paquets qui n'existent plus dans votre distribution.)

Ce que le jeu est en train de vous dire, c'est qu'il a besoin de la librairie libcrypto.so.1.0.0 . Or cette dernière a totalement disparu des distributions Debian et dérivées récentes (Ubuntu, Linux Mint, etc.).

Il n'est pas rare qu'en lançant un ancien jeu de GOG, HumbleBundle ou itch.io le jeu se plaigne de librairies manquantes (.so) sur les distributions récentes, car les développeurs n'ont pas révisé et recompilé leurs jeux en prenant en compte l'évolution des systèmes d'exploitation. Erreur typique:

Nous allons prendre ici l'exemple d'HyperLight Drifter sous Ubuntu 20.04.

Ce jeu est en 32 bits. Si votre jeu est en 64 bits, il faut retirer les i386 et choisir les paquets pour l'architecture amd64, ainsi que les librairies 64 bits.

On va prendre l'installeur de chez GOG, gog_hyper_light_drifter_2.6.0.7.sh . Il s'agit d'un jeu 32 bits.

Après installation, dans le répertoire du jeu, vous verrez un fichier deps.txt : Les développeurs ont gentiment indiqué les dépendances à installer.

libc6:i386 libasound2:i386 libasound2-data:i386 libasound2-plugins:i386 libcurl3:i386 libgtk2.0-0:i386 libopenal1:i386 libglu1:i386

Donc un petit apt install et le problème est réglé ? Malheureusement non: Le paquet libcurl3:i386 ne semble plus exister dans les dépôts d'Ubuntu 20.04.

>sudo apt install libcurl3:i386 E: Le paquet « libcurl3:i386 » n'a pas de version susceptible d'être installée

Installez tout de même les autres paquets:

sudo apt install libc6:i386 libasound2:i386 libasound2-data:i386 libasound2-plugins:i386 libgtk2.0-0:i386 libopenal1:i386 libglu1:i386

Essayons de lancer le jeu:

./start.sh Running Hyper Light Drifter ./HyperLightDrifter.x86: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory

Cherchons s'il n'y aurait pas un autre paquet dans les dépôts de notre distribution qui aurait ce fichier.

sudo apt install apt-file sudo apt-file update Pour cela on va installer apt-file:

>apt-file search libcrypto.so.1.0.0 nsight-compute: /usr/lib/nsight-compute/host/linux-desktop-glibc_2_11_3-x64/libcrypto.so.1.0.0 nsight-systems: /usr/lib/nsight-systems/Host-x86_64/libcrypto.so.1.0.0 et on recherche le fichier:

>apt download nsight-systems:i386 E: Impossible de trouver le paquet nsight-systems:i386 >apt download nsight-compute:i386 E: Impossible de trouver le paquet nsight-compute:i386 Il existe donc deux paquets possédant ce fichier. On essaie d'installer un de ces deux paquets en 32 bits ? Manque de bol, ces paquets n'existent qu'en 64 bits.

Raté. Il va donc falloir trouver ailleurs cette librairie en version 32 bits.

On va donc essayer de trouver notre fichier en 32 dans les dépôts Debian.

Recherche dans le contenu des paquets chez Debian: On va dans lachez Debian: https://www.debian.org/distrib/packages#search_contents

On entre: Le nom du fichier: libcrypto.so.1.0.0 On sélectionne les paquets contenant un fichier de ce nom Dans Architecture:, on sélectionne PC 32 bits (i386) Cliquez sur “Rechercher”.

Aucun résultat ? Vous êtes en train de chercher dans la version “Buster” de Debian. Essayez de rechercher dans les anciens Debian: Cliquez sur stretch. Aucun résultat ? Essayez jessie.

Gagné ! Le paquet existe dans jessie: https://packages.debian.org/search?suite=jessie&arch=i386&mode=exactfilename&searchon=contents&keywords=libcrypto.so.1.0.0

libssl1.0.0 : https://packages.debian.org/jessie/libssl1.0.0 Cliquez donc sur le paquet qui nous intéresse,

i386 : https://packages.debian.org/jessie/i386/libssl1.0.0/download Descendez en bas de la page, et cliquez sur

Cliquez maintenant sur un des liens proposés pour télécharger le fichier.

Nous avons donc récupéré le fichier libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u12_i386.deb

Décompressez ce fichier: clic droit > Extraire ici

Copiez tout ce qui se trouve dans le répertoire libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u12_i386/usr/lib/i386-linux-gnu dans le répertoire du jeu.

LD_LIBRARY_PATH=$(pwd) ./start.sh Running Hyper Light Drifter ./HyperLightDrifter.x86: /lib/i386-linux-gnu/libcurl.so.4: version `CURL_OPENSSL_3' not found (required by ./HyperLightDrifter.x86) Maintenant essayez de lancer le jeu en lui indiquant de prendre en priorité les librairies dans le répertoire courant:

Visiblement, on a réglé le problème de la libcrypto.so.1.0.0, mais il lui manque maintenant autre chose.

Le message d'erreur n'est pas forcément très explicite mais là libcurl.so.4 est en train de vous parler. Ce qui veut dire que le jeu a démarré en utilisant libcurl4. On sait que le jeu nécessite libcurl3. On va donc aller récupérer aussi de force libcurl.so.3.

Même méthode de recherche, on trouve le paquet https://packages.debian.org/stretch/libcurl3 et on télécharge sa version i386. On décompresse et on copie tous les fichiers de libcurl3_7.52.1-5+deb9u12_i386/usr/lib/i386-linux-gnu dans le répertoire du jeu également.

On relance le jeu:

LD_LIBRARY_PATH=$(pwd) ./start.sh Running Hyper Light Drifter ./HyperLightDrifter.x86: error while loading shared libraries: libssh2.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

Problème de libcurl3 résolu ! Mais oui, il veut encore une autre lib. Oui, c'est encore à vous d'aller la chercher à la main.

Continuez ainsi pour chaque librairie manquante. Oui, c'est long, c'est chiant. En fait vous êtes en train de faire à la main la résolution des dépendances comme le fait habituellement le gestionnaire de paquets de votre distribution.

Pour HyperLight Drifter, on sera allé télécharger à la main les fichiers suivants:

libcurl3_7.52.1-5+deb9u12_i386.deb

libssh2-1_1.8.0-2.1_i386.deb

libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u12_i386.deb

libssl1.0.2_1.0.2u-1~deb9u2_i386.deb

On démarre maintenant le jeu:

LD_LIBRARY_PATH=$(pwd) ./start.sh Running Hyper Light Drifter *************************************** * YoYo Games Linux Runner V1.3 * *************************************** CommandLine: -game game.unx ...

Miracle, il fonctionne !