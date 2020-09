Wiki de sebsauvage.net

À améliorer: Signal fait un backup par jour, et garde 2 jours de backup. On pourrait exclure un des deux fichiers du backup hebdomadaire pour perdre moins de place.

Si vous voulez juste faire un miroir (non compressé, non versionné) du téléphone vers l'ordinateur, rsync sera plus beaucoup plus rapide que sshfs+borg. (Je ne sais pas si primitive ftpd est compatible avec rsync, mais SSHelper (un autre serveur ssh) l'est. Il faut juste ajouter l'option -zz à rsync pour que ça passe))