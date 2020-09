Wiki de sebsauvage.net

starbound

StarBound

Ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai débuté dans StarBound… StarBound est un extraordinaire jeu de type “sandbox” en 2D. Vous pouvez fabriquer des objets, construire des bâtiments, explorer les cavernes, combattre, voyager dans l'espace pour découvrir d'autres planètes, cultiver votre jardin, vendre, collectionner des espèces d'animaux et insectes… et remplir de multiples missions pour sauver l'univers. Si vous voulez un bon aperçu de ce que peux offrir le jeu, voir cette vidéo. Vous pouvez y jouer de la manière qui vous plaît: Explorer, combattre, effectuer des missions, sauver l'univers… ou simplement cultiver votre jardin. Il n'y a pas qu'une manière d'y jouer. J'essaie de rassembler dans cette page des conseils en vrac (que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai débuté le jeu). Notez que le jeu est en anglais, et qu'il n'existe pas de version française. Site officiel

Page sur Steam Cette page est loin d'être terminée. Revenez de temps en temps pour voir ce qu'il y a de nouveau.

FrackinUniverse

Notez que dans cette page, j'aborderai StarBound augmenté du mod FrackinUniverse. Ce mod augmente de manière spectaculaire le jeu: Nouveaux biomes et nouvelles planètes, nouveaux ateliers et objets à fabriquer, nouveaux donjons et micro-donjons, nouveaux monstres, nouvelles quêtes… Ce mod n'enlève rien a jeu original (vous conservez toutes les quêtes du jeu d'origine), mais offre beaucoup plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande chaudement de l'installer. Note: Une fois FrackinUniverse installé, vous ne pourrez plus ré-ouvrir vos sauvegardes dans le StarBound “standard”. C'est un aller simple. Pensez à sauvegarder. Dans cette page, je parlerai toujours de StarBound+FrackinUniverse sans faire la distinction. Pour installer FrackinUniverse: Clic-droit sur Starbound > Hub de la communauté du jeu > onglet “Workshop”. Recherchez FrackinUniverse. Vous pouvez ensuite l'installer à en cliquant sur “S'abonner”. Il vous faudra fermer et relancer Starbound. Attention il est également nécessaire d'installer Xbawks Character Extender (voir la partie mods en bas de cette page pour les liens).

Astuces et conseils

Nouvelle partie

Pour une première partie, vous avez le choix entre 3 modes: casual, survival, hardcore. Pour débuter, je vous conseille le casual. Nourriture : En casual vous n'avez pas à vous occuper de vous nourrir. En survival et hardcore, vous devez vous nourrir, sans quoi vous mourrez.

Téléportation au vaisseau: En casual vous pouvez vous téléporter à votre vaisseau à tout moment. En survival et hardcore, vous ne pouvez vous téléporter à votre vaisseau que si vous êtes en surface de la planète, ce qui rend l'exploration sous-terraine bien plus dangereuse.

En cas de mort: En casual vous perdez 10% de vos pixels. En survival vous perdez 30% de vos pixels et vos objets (que vous pouvez récupérer au même en endroit, en allant les rechercher). En hardcore vous perdez votre personnage et votre univers.

Pour débuter dans le jeu, le mode casual est sympa. Et ne vous inquiétez pas, il y a quand même du challenge dans ce mode ! Après l'introduction, vous commencez le jeu dans votre vaisseau en ruines. Parlez à l'ordinateur. Il vous demandera de choisir 2 types de vaisseaux (Build your ship, Default ship). Vous pouvez prendre Default ship. Avant de descendre sur la planète, pensez à ouvrir le coffre de votre vaisseau: Il contient un peu d'équipement (lampe-torche, torches, pistolet).

Barre d'outils

La barre d'outils (tout en haut) vous permet de choisir ce que vous voulez avoir en main. Il suffit d'y déposer des objets de votre équipement. (Mais vous ne pouvez pas toucher aux 4 emplacements du milieu, c'est normal). Notez que vous avez 2 barre entre lesquelles vous pouvez alterner (Avec le petit bouton tout à gauche, ou avec le raccourci clavier). Vous pouvez également verrouiller une barre pour éviter de la modifier par erreur (petit cadenas tout à droite). Chaque emplacement de la barre a une lettre L et R. C'est pour les mains gauche et droite. Dans StarBound, certains objets s'utilisent à une main (torche, pistolet) et d'autres à deux mains (grande épée, fusil). Par exemple ci-dessous, votre épée à deux main (à gauche) prend les 2 emplacements. Sur l'emplacement suivant on a mis la torche dans la main gauche et le pistolet dans la main droite. Cela vous permet de tenir la torche en main et tirer avec le pistolet avec le bouton de droite. Les armes à deux mains ont souvent une attaque spéciale qui s'utilise avec le bouton de droite de la souris (parfois en appuis long).

Équipement de base

Dans le jeu, il y a 4 choses que j'ai toujours sur moi: bois (permet de fabriquer des plateformes pour remonter quand on est tombé :

Wooden log ▷ Timber ▷ Wood platform Du(permet de fabriquer des plateformes pour remonter quand on est tombé :Wooden log ▷Timber ▷Wood platform

charbon (avec le bois, permet de fabriquer des torches pour s'éclairer):

Wooden log + Coal ▷ Torch Du(avec le bois, permet de fabriquer des torches pour s'éclairer):Torch

médicaments (salve, fabriqué à partir des fibres qui abondent en sous-sol)

Plant fibre ▷ Salve Des(salve, fabriqué à partir des fibres qui abondent en sous-sol)Plant fibre ▷Salve

eau (utile quand on atteint le monde de lave. Vous pourrez pomper l'eau et les liquides quand vous aurez amélioré votre manipulateur de matière)

Water De l'(utile quand on atteint le monde de lave. Vous pourrez pomper l'eau et les liquides quand vous aurez amélioré votre manipulateur de matière)Water De plus plateformes, torches et médicaments peuvent être craftées où que vous soyez, sans atelier. Vous pourrez pomper des liquides comme l'eau quand vous aurez mis à jour votre manipulateur. Une fois que vous aurez rasé les arbres, pensez à replanter: Prenez les saplings (pousses) en main et replantez-les. Sinon vous finirez par être à cours d'arbres, et donc de bois. (Après, pour le fun, vous pouvez vous amuser à replanter des espèces d'arbres issus d'autres planètes…) Astuce: Comme vous aurez sans doute beaucoup creusé, vous avez sûrement sur vous des centaines de blocs de terre. N'oubliez pas que vous pouvez facilement les poser avec le manipulateur pour vous sortir des mauvaises situations: Construire une rampe pour remonter, ou mettre un mur entre vos ennemis et vous. Notez que si vous êtes en difficulté dans le jeu, en panique, où que vous soyez vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton pour être téléporté·e à votre vaisseau. Pensez-y. (Par contre, si vous n'avez pas commencé le jeu en mode “casual”, ce n'est pas possible: Vous ne pourrez vous téléporter qu'en surface.)

Santé, status et équipement

Vous pouvez équiper des jambières, casques et autres équipements pour vous protéger ou augmenter vos capacités.

Notez que vous avez deux emplacements pour chaque poste (dos, torse, tête, jambes): L'un est effectif (l'objet porté vous apportera ses améliorations), l'autre est purement décoratif (pour l'aspect visuel).

Cela vous permet donc, par exemple, de masquer un casque de protection efficace mais moche par un joli chapeau, tout en profitant de la protection du casque. Tout en haut à gauche se trouvent deux barres: La barre rouge (avec le coeur) représente votre santé.

La barre jaune (avec l'éclair) représente l'énergie. L'énergie est utilisée par les armes. Elle se recharge toute seule quand vous arrêtez de l'utiliser.

La santé peut se recharger: En mangeant (rechargement lent) En prenant des items de soin (salve, bandage…) En dormant (Astuce: emportez un lit ou une couette pour dormir où vous voulez)

En dessous de cette barre sont les icônes de status: Ce sont des effets qui s'appliquent, en positif ou en négatif, à votre personnage pendant un temps limité. Par exemple là le personnage est mouillé (goutte d'eau), et il est sous le soin d'une salve (le + rouge): Il existe de nombreux effets: Glacé, brûlant, empoisonné, ralenti car gelé, englué, etc. Dans l'inventaire, vous pouvez voir vos statistiques: Coeur: Vos points de vie max.

Éclair: Votre énergie max.

Épée: Bonus de dégât des armes.

Bouclier: Bonus de défense. Important: L'équipement que vous portez va influer sur ces stastiques. Créer une bonne armure peut non seulement vous protéger mais aussi augmenter la puissance de vos attaques. Choisissez judicieusement, mais n'hésitez pas à vous fabriquer des armures, elles vous donneront un bonus non négligeable. Conseil: En début de jeu, quand vous avez assez de fer, fabriquez-vous une Iron Broadsword: elle fait nettement plus de dégâts que l'épée qui vous est donnée en début de jeu. Votre inventaire possède plusieurs onglets: 1 contient tout ce qui est équipable (que vous pouvez placer dans votre barre d'outils en haut de l'écran ou porter dans votre inventaire): armes, boucliers, grenades, bâtons lumineux à lancer, corde d'escalade, outils…

2 contient des blocs et liquides que vous avez collectés avec votre manipulateur de matière, typiquement les blocs de terre que vous avez creusés. Vous pouvez reposer ces blocs en les plaçant dans votre barre d'outils. Certains de ces blocs sont transformables (et donc utilisables comme matériaux).

3 contient les meubles et équipement fabriqués, posables dans le décors (tables, chaises, ateliers, coffres, torches, drapeaux…). Ce sont typiquement des choses que vous avez fabriquées (ou récupérées avec votre manipulateur de matière).

4 contient les matières premières utilisables pour fabriquer des objets (cuir, charbon, fibres de plantes, coton, minerai et lingots métalliques…).

5 contient nourriture et végétaux: Il y a plusieurs catégories: Seed : Des graines que vous pouvez replanter. Cooking ingredient : Peut être utilisé pour préparer des plats (sur votre feu de camp ou dans une cuisinière) Prepared food: Des plats prêts à consommer. Je vous recommande d'en avoir tout le temps sur vous. Cela vous permet de regénérer vos points de vie. Notez qu'au bout d'un moment, des choses peuvent pourrir dans votre équipement (Rotten food) si vous les gardez trop longtemps. Vous devrez alors les jeter. Un conseil: Ne consommez pas de viande crue.



Utilisation du manipulateur de matière

Votre manipulateur peut servir à détruire et construire. En démolition: Le bouton gauche du manipulateur de matière démontera les obstacles (murs, etc.).

Le bouton droite du manipulateur de matière démontera le fond (pensez-y: Il y a parfois du minerais dans le fond). Le bouton de gauche démolit les murs, le bouton de droite démolit le fond En contruction: Quand vous avez un bloc dans les mains (terre, bois…), utilisez: Le bouton de gauche pour poser ces blocs en murs ou plateforme.

Le bouton de droite de la souris pour poser ces blocs en fond (pour faire le mur du fond de votre maison par exemple). Avec le bouton de gauche on pose les murs. Et avec le bouton de droite on pose le fond. Une fois votre manipulateur mis à jour, il vous permettra également de pomper les liquides. Vous en aurez rapidement besoin et c'est même la première amélioration que je vous recommande dès que vous aurez trouvé 8 modules de manipulateur ( ). (Vous trouverez des modules de mise à jour lors de vos explorations.)

Indiana Jones... c'est moi !

Ça va vous paraître immoral, mais n'hésitez pas à piller. Même chez les gentils autochtones. Ils ne vous attaqueront pas de toute manière. Et je vous rassure: Ils ne seront pas tristes ! Ouvrez tous les coffres à votre portée et servez-vous. Une chaise ou une statue vous plaît ? Mais embarquez-la donc pour la mettre chez vous ! En prime, démonter des objets vous apprend parfois de nouvelles recettes de crafting !

Réparer votre vaisseau

Au début du jeu pour réparer votre vaisseau, vous aurez besoin de 20 core fragments. Ce sont des cristaux rouges qu'on trouve très profond sous terre, au niveau de la lave. Sans cela, vous êtes coincé⋅e sur votre planète de départ. Une fois ces cristaux collectés, cherchez une énorme porte des étoiles. C'est une grosse arche en pierre. Elle se trouve soit quelque part à la surface, soit dans les cavernes. (Vous trouverez sans doute l'entrée d'une caverne à la surface.) Utilisez les 20 cristaux pour activer la porte et vous téléporter: Vous allez atterrir à l'Outpost. Allez parler à Ester qui va vous expliquer la situation et vous donnera vos premières missions. Ensuite, allez voir Penguin Pete (l'atelier à droite du bâtiment, là où travaillent des pingouin). Ils vont réparer votre vaisseau. (Toutefois, avant cette premire Une fois le vaisseau réparé, vous pourrez alors naviguer entre les différentes planète de l'étoile autour de laquelle elles gravitent. (Mais vous ne pourrez pas encore naviguer entre étoiles. Cela nécessite de récupérer du carburant Erchius sur une des lunes (voir plus bas)) L'Outpost reste un endroit central où vous pourrez revenir pour acheter/vendre, récupérer des améliorations, etc.

Navigation

Le système de navigation est activé quand vous utilisez la console qui se trouve dans le cockpit de votre vaisseau. Il ne sera accessible que quand vous aurez réparé votre vaisseau. La navigation du vaisseau entre planètes et étoiles n'est pas super-intuitive: Voici quelques explications: La carte stellaire possède 3 niveaux de zoom: Plan des étoiles.

Zoom sur un système solaire (avec son étoile et les planètes qui gravitent autour)

Zoom sur la planète (et les satellites qui gravitent autour) Zoom: Plan des étoiles Zoom: Système solaire Zoom: Planète Pour zoomer immédiatement là où est votre vaisseau, cliquez sur le bouton

Faites un clic-gauche sur une planète ou une étoile pour afficher les informations, et utilisez le bouton “View”.

Pour naviguer à un endroit précis, faites un clic-droit avec la souris. Votre vaisseau s'y rendra.

Donc pour pouvoir descendre sur une planète, il faut d'abord vous mettre en orbite autour de cette planète en faisant un clic-droit dessus. Les types d'étoiles et de planètes: Lorsque que vous cliquez sur une planète, vous pouvez voir le niveau de menace sur la planète (Threat). S'il est “moderate” ou “low” vous pouvez visiter la planète sans trop de risque. Dans le cas contraire, vous aurez affaire à des mobs nettement plus dangereux, ou éventuellement à des environnements hostiles (poison, radiations, chaleur…) qui nécessitent un équipement spécifique.

Il existe plusieurs types d'étoiles. Les gentle stars ou temperate stars abritent des planètes peu dangereuses et assez faciles à visiter. Les autres types d'étoiles sont nettement plus hostiles et abritent souvent des planètes dangereuses (très froides, très chaudes, radioactives…). Ces dernières nécessiteront des équipements spécifiques pour vous en protéger. Une planète. Threat:low signifie que le danger est faible. Ça devrait être facile. Notez qu'on peut aussi voir quels types de ressource on peut trouver sur la planète. Une étoile. Radiocative star: La visite des planètes autour de cette étoile va être dangereux. Vous avez intérêt à être bien équipé⋅e. Carburant: Naviguer entre planètes d'une même étoile ne consomme pas de carburant (Erchius).

Naviguer entre étoiles consomme du carburant. Conseils: Si une planète vous intéresse, n'hésitez pas à poser un bookmark avec le bouton correspondant dans l'interface de navigation. Vous pourrez ensuite revenir rapidement à cette planète en rappellant le bookmark avec le bouton

Si vous fabriquez un drapeau et que vous le posez, vous pourrez vous re-téléporter à ce drapeau depuis n'importe quel téléporteur sans avoir à vous rendre jusqu'à cette planète/étoile avec votre vaisseau !

Quêtes

StarBound possède une quête principale (Sauver l'univers, what else ?), mais il existe plein de sous-quêtes. Quand un personnage possède une quête à proposer, vous verrez un gros point d'exclamation jaune sur sa tête. N'hésitez pas à accepter toutes les quêtes que vous trouvez: Vous n'êtes pas obligé·e de les faire tout de suite (ni même de les faire tout court), et vous pouvez choisir quelle quête poursuivre dans votre journal (touche J). Notez le bouton Track quest qui vous permet de choisir cette quête, pour la réaliser. Une petite flèche en haut à droite vous indique la direction de votre objectif. Si vous ne voyez pas la boussolle, c'est généralement que vous n'êtes pas sur la bonne planète. Vous pouvez utiliser ce bouton pour afficher la bonne planète. Faites alors juste un clic-droit sur la planète pour y aller. Une fois la quête accomplie, suivez la direction de la récompense ! Le personne qui a une récompense à vous remettre a un point d'interrogation au dessus de sa tête. La récompense est souvent un petit sac: Il vous suffit de l'utiliser pour ouvrir son contenu. Si vous ne retrouvez plus certaines quêtes (comme l'Erchius Mining Facility), parlez à votre ordinateur de bord, onglet “Missions”).

Recettes

Il existe plusieurs moyen d'apprendre les recettes vous permettant de créer de nouveaux objets: En fabriquant de nouveaux ateliers.

En améliorant vos ateliers (voir le gros bouton UPGRADE sur chaque atelier)

Vous trouverez parfois des plans (objets entourés de rayures blanc-bleu) sur différentes planètes: Utilisez le plan, et vous apprendrez la recette.

N'hésitez pas à démonter un peu tout avec votre manipulateur de matière (meubles, etc.) partout où vous visitez: Vous apprendrez ainsi de nouvelles recettes.

N'hésitez surtout pas à crafter tous les ateliers et objets , même si vous pensez que vous n'en avez pas besoin: En craftant certains objets, cela vous ouvre des recettes pour créer de nouveaux objets. Les objets que vous n'avez jamais craftés apparaissent avec un sticker jaune +New.

Vous avez récupéré ou fabriqué un objet qui ne vous est d'aucune utilité ? Revendez-le ! Vous gagnerez des pixels. (Vous pouvez utiliser n'importe quel magasin pour vendre, utilisez l'onglet “Sell”).

Si vous ne savez pas fabriquer certaines choses, allez les acheter dans les différents magasins de l'Outpost. Il y a plein de choses disponibles.

Éclairage

Au début du jeu, vous éclairer sera un enjeu majeur, surtout en sous-sol. Au début du jeu vous aurez une lampe torche, mais elle n'est pas utilisable en même temps qu'une arme à deux mains. Vous vous trouverez alors à poser des torches partout. Mais c'est normal au début. Par la suite, avec vos ateliers: Vous pourrez fabriquer un casque de mineur qui fournit un petit éclairage dans la direction où vous êtes tourné·e. (Il y a également quelques autres équipements éclairants que vous pouvez fabriquer).

Vous pouvez fabriquer ou acheter des sticks lumineux rouges (à jeter).

Quand vous aurez une combinaison EPP (pour respirer là où il n'y a pas d'air), vous pourrez lui ajouter un module d'éclairage (à fabriquer ou trouver).

Vous pourrez également fabriquer un petit robot volant éclairant.

Vous trouverez peut-être des objets lumineux au cours de vos explorations (Une fois j'ai trouvé un pantalon lumineux…) Quelques moyens de s'éclairer que vous pouvez fabriquer (il en existe d'autres): Casque de mineur Lanterne Tenue EPP équipée

d'un module d'éclairage Robot-lampe Astuce: La Lanterne sur bâton (Lantern stick) est très pratique (elle ne monopolise pas les mains) et pas trop difficile à fabriquer en début de jeu. L'élément le plus difficile à trouver sera l'huile (Oil). Pour obtenir les 10 mesures nécessaires, gardez bien de côté les os et os compactés que vous trouvez (tombes et sous-sol, ainsi que les os que lâchent certains ennemis quand on les tue). Ensuite fabriquez un extracteur (Hand mill) dans lequel vous mettrez ces os. Vous en retirerez, entre autres, l'huile nécessaire. L'autre manière de trouver de l'huile, c'est d'aller sur une planète de sable. Vous trouverez alors très probablement de l'huile dans les sous-sols.

Stockage

N'hésitez pas à piquer tous les coffres que vous trouvez en sous-sol: Vous pourrez les installer chez vous ou dans votre vaisseau pour y stocker votre matériel. Pour gagner de la place, vous pouvez poser les coffres sur des plateformes en bois, ce qui permet des les superposer et donc de mettre pas mal de coffres au même endroit. Mais le must du must, c'est le Gene Storage Chest. De la taille d'un simple coffre, il peut stocker 128 éléments. Il vous faudra le fabriquer dans vos ateliers avancés. Note: J'ai aussi installé le mod Improved containers du workshop. Il permet de “démonter” un conteneur ou un coffre sans qu'il perde son contenu. Vous pouvez ainsi déplacer facilement de grosses quantité de matériel (par exemple entre votre base et votre vaisseau). Astuce encore plus crade: Avec ce mode, un coffre garde son contenu quand il est “démonté”, et vous pouvez le prendre avec son contenu dans votre sac à dos. Vous voyez où je veux en venir ? Vous pouvez le poser à loisir pour accéder à son contenu ! (et ça marche aussi avec un gros conteneur 64 éléments). En vadrouille, vous pouvez donc emporter plusieurs coffres pour y stocker votre butin. (Par contre, non, vous ne pourrez pas mettre un coffre dans un coffre.)

Extracteurs de matière

Les milliers de blocs que vous avez creusés pour explorer les sous-sols ne sont pas inutiles ! Fabriquez des extracteur (le modèle le plus simple ressemble à un gros moulin à café (Hand mill), mais vous pourrez créer des modèles plus puissants par la suite). À gauche un extracteur simple, à droite un extracteur évolué: Placez un paquet de blocs dedans: Si vous voyez l'extracteur tourner, c'est qu'il est possible d'extraire quelque chose d'intéressant de ces blocs ! Par exemple, les blocs de bois vous donneront de l'éthanol, qui pourra servir à fabriquer d'autres choses. Ou encore: Mettez de l'eau dans un extracteur, vous récupérez de l'oxygène, de l'hydrogène et du sel ! C'est parfait pour recycler, par exemple, tous les blocs de terre que vous avez dans votre équipement après avoir exploré les sous-sols. S'il ne vous reste que 20 ou 30 blocs dans l'extracteur, il ne vous sortira probablement plus rien. Débarrassez-vous des quelques blocs restants. Note: Ah oui, petite bizzarerie. Avec certains blocs, vous récupérerez un drôle de truc (un flacon vert) qui s'appelle Research, sachez que c'est de la connaissance scientifique en bouteille. Vous ne la stockez pas, vous l'absorbez en prenant le flacon. Et c'est nécessaire pour certaines recettes. (Oui je sais, c'est assez bizarre).

Téléporteurs

Quand vous aurez trouvé un Teleporter core (une sorte de boule bleue), vous pourrez vous faire construire un téléporteur que vous pourrez installer chez vous, sur la planète où est votre base. Cela vous permettra de vous téléporter à votre base directement depuis votre vaisseau où que vous soyez dans la galaxie. Il vous faut un Teleporter core et 3000 pixels. Une fois que vous les avez, allez au magasin Teleshop. et faites vous construire un téléporteur dans le style de votre choix (seule l'apparence change). Mais attention à l'endroit où vous placez votre téléporteur, car une fois posé il ne pourra plus être déplacé. Si vous essayez de le déplacer avec votre manipulateur, cela le détruira. (Et bon courage pour trouver un autre Teleporter core car c'est un objet assez rare.) Astuce : Avec du cuivre (copper) et du tissu (woven fabric) vous pouvez fabriquer autant de drapeaux que vous voulez. Une fois placé, utilisez le drapeau pour le nommer. Ensuite, quand vous serez dans n'importe quel téléporteur, vous pourrez vous téléporter immédiatement à n'importe lequel de vos drapeaux ! Très pratique, par exemple, pour noter un endroit à explorer ultérieurement.

Combinaison EPP et carburant du vaisseau

Quand vous commencerez à aller de système solaire en système solaire, vous aurez besoin de carburant pour votre vaisseau. Le carburant s'appelle l'Erchius. On en trouve sur pratiquement toutes les lunes mortes sous forme de cristaux ou sous forme liquide, mais vous devez être équipé·e d'une combinaison EPP qui vous permet de respirer même là où il n'y a pas d'air. Vous devrez fabriquer cette combinaison dans vos ateliers. Exemple de combinaison EPP (équipée en prime d'un module d'éclairage): Quand vous arrivez sur la lune, creusez pour récupérer des cristaux violets d'Erchius (ou de l'erchius liquide au plus profond des lunes, si votre manipulateur peut pomper les liquides), et placez-le dans le réservoir FTL de votre vaisseau (et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton FUEL !). Votre réservoir FTL dans votre vaisseau: Si vous voyez une grosse bestiole rose s’approcher de vous (et elle viendra immanquablement tôt ou tard), téléportez-vous vers votre vaisseau ! (Vous ne la vaincrez pas.) Oui elle est chiante et il y en a une sur chaque lune que vous visiterez. Le carburant Erchius n'est nécessaire que quand vous voyez d'un système solaire à un autre. Vous pouvez passer d'une planète à une autre au sein d'un même système solaire sans consommer de carburant.

Monde de lave

Le sous-sol le plus profond de la plupart des planète contient de la lave (et aussi de précieux minerais). Si vous avez de l'eau sur vous, il suffit d'en lâcher sur la lave: Elle se solidifiera et vous pourrez marcher dessus sans risque ! Attention tout de même: Le fond le plus bas de la planète contient un lac de lave qu'on ne peut pas “éteindre” de cette manière. Ne creusez jamais directement sous vos pieds et attention où vous mettez les pieds.

Équipage et taille du vaisseau

En agrandissant votre vaisseau, vous pourrez y placer des ateliers, ce qui vous évitera de revenir sur votre planète pour faire certaines tâches.

1. Embaucher des équipiers

Pour agrandir votre vaisseau, vous devez embaucher des équipiers. Certains personnages que vous rencontrez vous proposeront de rejoindre votre équipe. Sinon vous pouvez aller au Science Oupost, au magasin tout à gauche à l'entrée du complexe scientifique pour acheter un contrat. Il existe différents contrats (combattant novice ou expérimenté, ingénieur qui diminuera la consommation du vaisseau et augmentera sa vitesse, médecin qui vous soigne…). Note importante : À tout moment, vous ne pouvez avoir que 2 personnes à la fois qui vous suivent sur les planètes. Si vous voulez embaucher quelqu'un, vous devez préalablement demander à un de ceux qui vous accompagnent de rester au vaisseau. Donc pour embaucher, dans l'ordre: Demandez à vos équipiers de rester au vaisseau.

Allez acheter le contrat.

Utilisez-le: vous verrez un personnage arriver.

Parlez-lui pour l'embaucher.

2. Agrandir le vaisseau

Quand vous aurez embauché 2 personnes de plus, une nouvelle mission sera ajoutée à votre journal: Il vous suffit d'aller à l'Outpost avec des upgrade modules et demander l'agrandissement de votre vaisseau. La nouvelle pièce de votre vaisseau est bouchée par des blocs jaunes et noirs. Utilisez juste votre manipulateur pour casser ces blocs. Pour agrandir encore votre vaisseau, embauchez à chaque fois 2 personnes de plus.

Colons

Vous vous sentez seul·e sur votre planète ? Vous pouvez avoir des colons pour la peupler. Pour cela: Allez achetez un Colony deed au magasin de l'Outpost où il y a la grosse grenouille. Puis fabriquez une maison avec au minimum une porte et une lumière, puis placez le document au mur. Un colon viendra s'installer. En prime, de temps en temps le panneau mural affichera quelque chose: Actionnez le panneau et le colon viendra vous faire un petit cadeau (quelques pixels ou un objet). Dans certains cas, les colons auront aussi des missions (vous verrez un point d'exclamation au dessus de leur tête).

Modules d'amélioration

Au cours de vos explorations, vous trouverez des modules d'amélioration. Il en existe plusieurs types. Module Icône Fonction Comment l'utiliser Tech card Augmente vos capacités (saut, dash, boule…) Allez à l'Outpost à l'atelier “Tech”:

Manipulator module Augmente les capacités de votre manipulateur de matière (portée, puissance…) Ouvrez le menu de votre manipulateur de matière et choisissez ce que vous voulez améliorer.

Upgrade module Permet d'agrandir votre vaisseau. Allez à l'Outpost, à l'atelier des vaisseau (vous devrez préalablement avoir embauché des équipiers supplémentaires)

EPP Module (etc.) Chaque module, ajouté à votre combinaison EPP, apporte des fonctions supplémentaires (protection contre le froid/chaud/poison, éclairage…). Ouvrez votre combinaison EPP et placez le module dedans.



Robots

à écrire (fabrication, utilisation, réparation, colliers d'amélioration…)

Mods

Voici les articles du workshop (mods) que j'utilise dans StarBound: Frackin' Universe ( lien ) : Ajoute des centaines de nouveaux items, monstres, quêtes…

Xbawks Character Extender ( lien ) : Nécessaire pour Frackin' Universe.

Container UI Tweak MK-III ( lien ) : Permet d'ouvrir les conteneurs sans recouvrir le personnage.

Improved Containers ( lien ) : Des tas de choses utiles pour les conteneurs: On peut les renommer, trier automatiquement leur contenu, tout prendre d'un conteneur, rangement automatique dans les coffres, etc. Il est extrêmement pratique.

Liens

StarBound ou Terraria ?

On compare souvent StarBound et Terraria. C'est vrai qu'à première vue ils se ressemblent. Alors lequel choisir ? Les deux, mon capitaine ! Je trouve que les deux sont excellents: Des tonnes de lieux et donjons à explorer, des milliers d'objets à crafter ou trouver, des tas de monstres et bosses à combattre et beaucoup d'humour et de surprises. Dans les deux cas, il s'agit de jeux très soignés, au pixel-art fait avec amour. D'ailleurs je les ai achetés tous les deux, et j'ai passé énormément de temps dans chaque. Notez que dans Terraria, vous êtes sur une unique planète. Mais vous pouvez créer autant de mondes que vous voulez, et emporter votre personnage (et tout ce qu'il porte sur lui) dans n'importe lequel de ces mondes.

Dans StarBound, vous passez de planète en planète. Mais un personnage est attaché à un monde et un seul (et ses planètes). Vous ne pouvez pas créer un nouvel univers et reprendre votre personnage dedans. Voici un tableau qui compare quelques éléments: Terraria StarBound Quantité d'objets à trouver ou fabriquer ÉNORME ÉNORME Ne se prend pas au sérieux Oui Oui Scénario Sans (sandbox/bac-à-sable) Vous devez sauver l'univers (What else ?), mais jouable aussi en pur sandbox. Progression dans le jeu Vaincre des boss spécifiques Terminer des missions (il y a une mission principale et des missions secondaires) Univers Fantasy, mêlant un peu de SF et d'horreur. Clairement orienté SF, mais y mêlant allègrement fantasy. Monde Monde unique (mais votre personnage peut être utilisé dans plusieurs mondes que vous aurez créés) Multiples planètes (mais votre personnage ne peut pas être rattaché à un autre univers) Biomes Nombreux Nombreux, mais certains biomes ne se rencontrent que sur certaines planètes. Style de musique accompagnant le jeu Électronique Space opera Multijoueur possible Oui Oui Serveur en LAN possible Oui Oui Langue Français à peu près partout Anglais NPC autour de votre maison Oui Oui Minimap automatique Oui Non Système de mécanismes (fils, interrupteurs…) Oui Oui Moddable (Workshop Steam) Non Oui Plateformes Windows, Linux, OSX, XBox, PlayStation, Switch, Android, iOS Windows, Linux, OSX Prix moyen (PC, France) 9,99€ 13,99€ Au fond C'est de la lave C'est de la lave

Problèmes

Si vous désactivez le mod FreakinUniverse, vous ne pourrez pas charger votre sauvegarde: Elle fera probablement planter StarBound. Il n'y a rien que vous puissiez faire: Tout monde créé avec FreakinUniverse ne peut être ouvert que si le mod FreakinUniverse est actif.

Sur certaines machines, il arrive que StarBound plante quelques secondes après le lancement. Insistez: Il va finir par démarrer.

save-to-nextcloud.sh #!/bin/bash # Sauvegarde StarBound vers NextCloud (à lancer dans ~/.steam/steam/steamapps/common/Starbound/) archivename = ` date + % Y- % m- % d_ % Hh % M ` -StarBound.7z echo "Backup de StarBound vers NextCloud ( $archivename )..." 7z a -mx = 9 " $archivename " . / player / . / universe / rclone -v --stats =1s copy " $archivename " nc:jeux-sauvegardes / StarBound / echo "Pressez ENTRÉE" read Bien que l'icône SteamCloud soit présente, jamais le jeu n'a réussi à me sauvegarder mes mondes dans le cloud Steam. Donc j'ai un script shell pour me sauvegarder mon monde vers mon NextCloud (avec 7zip pour compresser, et rclone pour envoyer les fichiers).

En vrac