Wiki de sebsauvage.net

La couverture magnétique remplit bien son rôle : Protéger l'écran, et faire office de "pied" quand on le pose.

L'image sur Amazon laisse penser qu'on peut mettre le moniteur en mode portrait (ce qui m'aurait beaucoup plus). Mais ce n'est pas possible en l'état: D'un côté il y a les connecteurs et de l'autres les boutons OSD. Si on le met en mode vertical, cela appuit sur les boutons. Il faudra que je vois pour un petit support.