Wiki de sebsauvage.net

Après redémarrage si vous voulez tester que l'ipset est bien intégré par ufw, faites:

sudo iptables --list ufw-before-input

Dans la liste des règles, vous devez voir une mention à allowed_country :

Chain ufw-before-input (1 references) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere ACCEPT all -- anywhere anywhere ctstate RELATED,ESTABLISHED ufw-logging-deny all -- anywhere anywhere ctstate INVALID DROP all -- anywhere anywhere ctstate INVALID DROP all -- anywhere anywhere ! match-set allowed_country src ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp destination-unreachable ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp time-exceeded ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp parameter-problem ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp echo-request ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp spt:bootps dpt:bootpc ufw-not-local all -- anywhere anywhere ACCEPT udp -- anywhere mdns.mcast.net udp dpt:mdns ACCEPT udp -- anywhere 239.255.255.250 udp dpt:1900 ufw-user-input all -- anywhere anywhere

Si vous avez un VPN, prenez une IP non-française et vérifiez que votre serveur n'est pas accessible (Vous pouvez aussi essayer de tester un port ouvert avec https://ping.eu/port-chk/)