Wiki de sebsauvage.net

#!/ebrmain/bin/run_script -clear_screen -bitmap=sync_steps_icon # Set these variables... user = "user" passwd = "password" remote_host = "https://example.com" remote_path_suffix = "/my_cloud_path/remote.php/webdav/" remote_dir_name = "DirForSyncFromRemoteSide" remote_path = " $remote_path_suffix $remote_dir_name " escaped_remote_path =$ ( echo $remote_path | sed "s/\//\\\\\//g" ) full_url = " $remote_host $remote_path " # Special characters e.g. umlauts, whitespaces... must be URL-encoded # https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/ local_dir = "/mnt/ext1/NextCloud" # /mnt/ext1 --> internal storage # /mnt/ext2 --> SD-Card read_cfg_file ( ) { #usage read_cfg_file config prefix while read x do x1 = ` echo $x | cut -d = -f 1 | sed -e "s/[^a-zA-Z0-9_]//g" ` x2 = ` echo $x | cut -d = -f 2 - ` eval ${2} ${x1} = '$x2' done < $1 || false } network_up ( ) { / ebrmain / bin / netagent status > / tmp / netagent_status_wb read_cfg_file / tmp / netagent_status_wb netagent_ if [ " $netagent_nagtpid " -gt 0 ] ; then : #network enabled else echo "Network now disabled" / ebrmain / bin / dialog 5 "" @ NeedInternet @ Cancel @ TurnOnWiFi want_connect = $? echo "want_connect= $want_connect " if ! [ " $want_connect " = 2 ] ; then exit 1 fi / ebrmain / bin / netagent net on fi / ebrmain / bin / netagent connect } url_decode ( ) { # Decodes URL-Encoding local url_encoded = " ${1//+/ } " printf '%b' " ${url_encoded//%/\\x} " } # Connect to the net first if necessary. ifconfig eth0 > / dev / null 2 >& 1 if [ $? -ne 0 ] ; then touch / tmp / webdav-wifi network_up fi # Tests internet connection echo -e "GET http://google.com HTTP/1.0



" | nc google.com 80 > / dev / null 2 >& 1 if [ $? -ne 0 ] ; then # Offline / ebrmain / bin / dialog 5 "" "Connection error. Please check your internet connection" "OK" exit 1 fi # Saves a list of all remote files in $files # In another world we can use "grep -oP "(?<=<d:href>)[^<]+"" instead of multiple ugly sed's files =$ ( \ curl --silent --user " $user " : " $passwd " " $full_url " -X PROPFIND \ --data '<?xml version="1.0"?> <a:propfind xmlns:a="DAV:"> <a:prop> <a:resourcetype /> </a:prop> </a:propfind>' | grep 'href' | sed 's/<\/\?[^>]\+>//g' | sed 's/HTTP\/1.1 200 OK/

/g' | sed "s/ $escaped_remote_path \///g" | grep -v '^$' ) # For sync directory recursively we can try to use follows: # wget -r -nH -np --cut-dirs=1 --no-check-certificate -U Mozilla --user={uname} --password={pwd} https://my-host/my-webdav-dir/my-dir-in-webdav # from here: https://askubuntu.com/questions/104046/how-do-i-recursively-copy-download-a-whole-webdav-directory # But in this case any time will be processed full directory fetch. This is very expensive, especially for big library. files_count =$ ( echo $file | wc -l ) / ebrmain / bin / dialog 1 "" "We found $files_count file(s) in remote dir " $remote_dir_name "" "OK" # debug # /ebrmain/bin/dialog 1 "" "Files list: "$full_url"" "OK" # Downloads every file in $files, if the remote version is newer than the local one echo " $files " | while IFS = read -r file do # debug # /ebrmain/bin/dialog 1 "" "Local file: "$local_dir"/"$(url_decode "$file")"" "OK" # /ebrmain/bin/dialog 1 "" "Remote file: "$full_url"/"$file"" "OK" curl --silent --create-dirs --time-cond " $local_dir " / " $(url_decode "$file") " --user " $user " : " $passwd " " $full_url " / " $file " --output " $local_dir " / " $(url_decode "$file") " done # Turns wifi off, if it was enabled by this script if [ -f / tmp / webdav-wifi ] ; then * rm -f / tmp / webdav-wifi / ebrmain / bin / netagent net off fi # Done :) / ebrmain / bin / dialog 1 "" "Sync with $(url_decode "$full_url") finished. Hopefully ;)" "OK" exit 0