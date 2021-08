Wiki de sebsauvage.net

Version choisie: Dacia Sandero III (2021) Confort ECO-G 100 (GPL), avec options climatisation automatique et “Pack City” (caméra de recul et capteurs de proximité avant et arrière). Notez qu'il ne s'agit pas de la Stepway (qui est plus grosse et plus chère).

La Sandero 2021 offre un confort de conduite et des équipements bien supérieurs. Vu que je fais beaucoup de kilomètres (500 à 700 par semaine) j'ai choisi de monter en gamme et de prendre un modèle supérieur (14030€, hors frais du concessionnaire). J'espère avoir aussi peu de problèmes qu'avec la précédente.

Concrètement, le GPL est un mélange de butane et de propane. Même si à volume égale le rendement énergétique du GPL est inférieur à l'essence ou au gasoil (1 litre de GPL contient moins d'énergie qu'un litre d'essence ou de gasoil), son prix beaucoup plus bas le rend économiquement plus intéressant (coût au kilomètre inférieur). Aux prix actuels le coût du GPL est de 5,80€ pour 100 km. Si on roule beaucoup (ce qui est mon cas), c'est plus économique que l'essence et même le diesel, avec un carburant qui pollue moins et qui encrasse moins le moteur (moins de particules et moins de rejets de CO²).

À savoir sur le GPL: Les voitures GPL ont 2 réservoirs, Essence et GPL, et peuvent passer indifféremment de l'un à l'autre pendant la conduite (il y a juste un bouton à pousser. Le passage est presque imperceptible):

La voiture démarre toujours à l'essence, et passe automatiquement au GPL au bout de 1 à 2 km.

Quand il n'y a plus de GPL, la voiture repasse automatiquement à l'essence.

Au quotidien, on y fait même pas attention: On prend son véhicule et on roule. Cela ne fait aucune différence par rapport à un simple véhicule essence.

On trouve facilement des pompes GPL (sur les 100 km de mon trajet habituel, il y a 4 pompes GPL). Si on en trouve pas et qu'on a plus de GPL, ce n'est pas grave: on roule tout simplement à l'essence comme n'importe quel véhicule essence.