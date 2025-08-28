Wiki de sebsauvage.net

reduire
Réduire le trafic réseau sous Linux
Cette page est encore récente et sans doute incomplète.
Si votre ordinateur sous Linux utilise une connexion avec trafic limité (par exemple 3G/4G/tethering), voici quelques pistes pour réduire la quantité de données réseau.
- Même si cela n'est généralement pas un souci sous Linux (peu d'applications malveillantes/adwares), utilisez un fichier hosts pour bloquer les domaines liés au tracking et à la publicité.
- Contrairement à ce qui est proposé dans ma page, évitez la mise à jour automatique de ce fichier hosts. Faites-le de temps en temps (une fois par mois devrait être suffisant). Relancez juste
sudo ./hosts-update
-
- Désactivez les mises à jour automatiques.
- Sous Linux Mint : Menu > Gestionnaire de mises à jour > menu Édition > Préférences > onglet Option > décocher "Actualiser la liste des mises à jour automatiquement"
- ⚠️ Mais du coup, pensez à les faire manuellement régulièrement dès que vous êtes sur un accès Wifi illimité !
-
- Dans Firefox:
- uBlock-Origin est évidemment indispensable:
- Activez tous les filtres proposés, sauf ceux marqués "experimental".
- Pensez à déplier les petits ">" pour voir tous les filtres.
-
- Ajoutez: https://sebsauvage.net/hosts/hosts-adguard (Dans les réglage d'uBlock-Origin : Onglet "Liste de filtres", allez tout en bas et cliquez sur "Importer", collez l'URL puis cliquez sur le bouton "Appliquer" tout en haut de la page.)
- Dans les réglages de uBlock-Origin, vous pouvez aussi cocher "Bloquer les polices d'écriture distantes" si cela ne vous perturbe pas sur vos sites habituels. (Les polices peuvent être parfois volumineuses.)
-
- Installez l'extension Cache-longer : Cela va rallonger la date d'expiration des images/js/css/fonts pour la porter à 6 mois.
- Couplez cela à l'augmentation de la taille du cache disque: Ouvrez
about:configet changez les paramètres suivants:
browser.cache.disk.enable = truepour être sûr que le cache disque est actif.
browser.cache.disk.smart_size.enabled = false(Pas de taille automatique du cache disque, on va la fixer nous-mêmes)
browser.cache.disk.capacity = 4000000(Capacité du cache disque : 4 Go, ce qui devrait largement être suffisant)
browser.cache.disk.max_entry_size = 1000000(Taille max d'un objet dans le cache: 100 Mo (par défaut: 50 ko) (Cela permet de garder en cache les grosses images de certains sites.)
-
- Vérifier que Cache-longer fonctionne:
- Ouvez l'inspecteur (F12), cliquez sur "Réseau" et ré-ouvrez une page que vous avez déjà ouverte. Dans la liste des requêtes HTTP sortantes, regardez dans la colonne "Transfert": Si vous voyez "mis en cache" c'est que l'objet est venu du cache et a économisé une requête HTTP sortante.
- Regardez aussi tout en bas à gauche: Il vous indique la taille complète de la page et ce qui a dû être téléchargé. Exemple
1,29 Mo / 51,63 ko transférésveut dire que la page fait en tout 1,29 Mo, mais que seulement 51,63 ko de données viennent de requêtes HTTP, le reste vient du cache.
-
- Vous pouvez aussi regarder dans
about:cache?storage=diskpour voir les objets stocké dans le cache disque de Firefox et vérifier dans la colonne "Expires" est bien à +6 mois pour certains objets (images, etc.)
-
-
- Désactivez toutes les options de préfetch:
network.prefetch-next = false: Désactiver le téléchargement en avance des pages web.
network.dns.disablePrefetch = trueet
network.dns.disablePrefetchFromHTTPS = true: Désactiver la résolution DNS en avance.
-
-
- Empêcher une application d'utiliser le réseau : Vous pouvez lancer une application et l'empêcher d'accéder au réseau. Installez le paquet
firejailet lancez l'application en faisant:
firejail --noprofile --net=none PROGRAMME
- Dans la configuration réseau vous pouvez spécifier qu'il s'agit d'une connexion limitée. Certaines applications le prennent en compte et réduisent leur trafic réseau.
- Exemple: Dans NetworkManager > Modifier les connexions > cliquez sur votre connexion > icône "engrenage" (propriétés) > onglet Général > Connexion limitées : choisissez "Oui".
-
À explorer:
- Utiliser un serveur DNS local (comme Blocky ou Unbound) pour faire office de cache DNS, avec un TTL forcé.
- Un TTL forcé à 24 heures permet de réduire fortement les requêtes DNS sortantes de l'ordinateur (Dans mon expérience, 80% des requêtes DNS finissent par tomber dans le cache).
- Cela ne pose généralement pas de problème, sauf cas spécifiques (par exemple les serveurs de login de Minecraft qui utilisent CloudFront, donc des machines qui changent très souvent d'adresse IP).
-
- Désactiver la mise à jour automatique de l'horloge (NTP) (de mémoire, Ubuntu faisait beaucoup trop de requêtes sortantes)
- Pour YouTube : Utiliser l'application FreeTube (ou une extensions Firefox pour YouTube) et configurer pour ouvrir par défaut les vidéos en 360p ou 480p.
- Utiliser https://github.com/yt-dlp/yt-dlp pour télécharger à l'avance les vidéos que vous voulez visionner.
- Pour emporter une copie de Wikipedia consultable hors-ligne : https://kiwix.org/fr/
- Utiliser XSuspender pour mettre en sommeil les applications qui ne sont pas en avant-plan (On peut par exemple endormir Pidgin (ou d'autres applications de messagerie), et ne le réveiller qu'une seconde toutes les 5 secondes. On réduit ainsi son trafic réseau sans réduire son utilité.)
- Si vous avez des répertoires à synchroniser, plutôt que d'utiliser une application qui synchronise en temps réel (NextCloud, etc.) faites-vous un script avec rsync ou RClone afin de le lancer uniquement quand nécessaire.
- Si ce sont de gros fichiers (VM, bases de données, etc.) modifiés partiellement, rsync sera plus efficace. (Il ne transfère que les parties modifiées des fichiers.)
- S'il y a plein de petits fichiers, RClone est efficace avec ses transfers en parallèle.
-
