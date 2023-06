Wiki de sebsauvage.net

Si vous n'avez pas PipeWire, voici les instructions pour passer de PulseAudio à PipeWire pour Ubuntu (source)

sudo add-apt-repository ppa:pipewire-debian/pipewire-upstream Ajoutez les dépôts ppa PipeWire :

sudo apt update sudo apt install pipewire pipewire-audio-client-libraries Installation :

sudo apt install gstreamer1.0-pipewire libpipewire-0.3-{0,dev,modules} libspa-0.2-{bluetooth,dev,jack,modules} pipewire{,-{audio-client-libraries,pulse,media-session,bin,locales,tests}} Certains paquets peuvent être nécessaire si vous utilisez de l'audio via Blutooth, GStreamer ou JACK:

systemctl --user daemon-reload Rechargez les services:

systemctl --user --now disable pulseaudio.service pulseaudio.socket Désactivez PulseAudio :

systemctl --user --now enable pipewire pipewire-pulse Activez PipeWire :

pactl info Vérifiez que l'audio passe bien par PipeWire: Vous devriez voir: Nom du serveur : PulseAudio (on PipeWire 0.3.71)

Mais ce n'est sans doute pas suffisant. PipeWire a besoin de tourner avec une priorité CPU plus élevée, mais les règles sécurité du système l'en empêchent peut-être. Pour vérifier:

systemctl --user status pipewire pipewire-session-manager

Vous devez voir les deux services en status active (running). Cependant, si vous avez les erreurs suivantes:

pipewire[1532]: mod.rt: RTKit error: org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied pipewire[1532]: mod.rt: could not set nice-level to -11: Permission non accordée pipewire[1532]: mod.rt: RTKit error: org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied pipewire[1532]: mod.rt: could not make thread 1637 realtime using RTKit: Permission non accordée

Alors il faut assouplir les règles PolKit. Ce n'est sans doute pas très beau, mais ça fait le job: Modifiez le fichier /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.RealtimeKit1.policy :

--- org.freedesktop.RealtimeKit1.policy.old 2023-06-07 09:43:10.009017345 +0200 +++ org.freedesktop.RealtimeKit1.policy 2023-06-07 09:43:32.673371573 +0200 @@ -11,7 +11,7 @@ <message>Authentication is required to grant an application high priority scheduling</message> <message xml:lang="tr">Sürecin yüksek öncelikli çalıştırılabilmesi için yetki gerekiyor</message> <defaults> - <allow_any>no</allow_any> + <allow_any>yes</allow_any> <allow_inactive>yes</allow_inactive> <allow_active>yes</allow_active> </defaults> @@ -23,7 +23,7 @@ <message>Authentication is required to grant an application realtime scheduling</message> <message xml:lang="tr">Sürecin gerçek zamanlı çalıştırılabilmesi için yetki gerekiyor</message> <defaults> - <allow_any>no</allow_any> + <allow_any>yes</allow_any> <allow_inactive>yes</allow_inactive> <allow_active>yes</allow_active> </defaults>

Et en redémarrant les deux services précédents, vous ne devriez plus avoir l'erreur.

Il est maintenant temps de passer à l'installation de DeepFilterNet lui-même.