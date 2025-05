Wiki de sebsauvage.net

J'ai un PC perso Asus TUFA15 que j'adore, mais quand je me déplace j'ai déjà un sac de vêtement et un sac pour le PC du boulot. Pas la place pour emporter un PC portable 15 pouces en plus à moi. Et je déteste absolument taper des mots de passe perso sur des machines qui ne sont pas à moi. Je cherchais donc une machine la plus petite possible, facile à glisser dans un sac, dans l'optique d'accéder à mes machines perso et serveurs à distance. Donc un terminal/bureau à distance amélioré (je peux le faire sur mon smartphone, mais il faut avouer que ce n'est pas pratique du tout).

Le GPD Micro est vraiment tout petit et facile à emporter. En déplacement je peux l'utiliser tel quel (écran,clavier,touchpad): C'est un système Linux complet autonome. Comme il a une excellente connectique, quand j'arrive quelquepart je peux prendre tout ce qui me passe sous la main (clavier,souris,écran) pour en faire une vraie machine de bureau (même une télé 4K fera un très bon écran). La machine n'est pas une bête de course, mais tout de même assez capable et peut faire tourner un navigateur, lire des vidéos plein écran ou faire tourner LibreOffice/Gimp/Inkscape sans problème. (Ce n'est pas une machine de gamer, même si j'ai vu certains jouer à GTA 5 ou Overwatch dessus.)

Notez que GPD possède des modèles beaucoup plus puissants et plus grands - comme l'excellent GPD Pocket 4, mais là on est plus du tout dans la même gamme de prix (ni sur la même taille). Le GPD Micro en version de base (avec un SSD de 256 Go) est annoncé à 363€ (hors taxe).

Les compromis qu'il faut faire avec le GPD Micro (et que je suis prêt à accepter):