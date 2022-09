Wiki de sebsauvage.net

> tldr tar tar Archiving utility. Often combined with a compression method, such as gzip or bzip. - Create an archive from files: tar cf {{target.tar}} {{file1 file2 file3}} - Create a gzipped archive: tar czf {{target.tar.gz}} {{file1 file2 file3}} - Extract an archive in a target folder: tar xf {{source.tar}} -C {{folder}} - Extract a gzipped archive in the current directory: tar xzf {{source.tar.gz}} - Extract a bzipped archive in the current directory: tar xjf {{source.tar.bz2}} - Create a compressed archive, using archive suffix to determine the compression program: tar caf {{target.tar.xz}} {{file1 file2 file3}} - List the contents of a tar file: tar tvf {{source.tar}} - Extract files matching a pattern: tar xf {{source.tar}} --wildcards {{"*.html"}}

