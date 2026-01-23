Wiki de sebsauvage.net

(sans ré-encoder) (début avec -ss, durée avec -t):

Je conseille le conteneur mkv en sortie. Ce conteneur supporte la vidéo, d'eventuelles multiples pistes audio et les sous-titres.

Je vous recommande d'ajouter l'option. Cela permet d'insérer des images de références toutes les 120 images, ce qui permet aux lecteurs vidéo de faire un "seek" (déplacement rapide dans le flux vidéo) plus facilement.

ffmpeg est parfois disponible sous le nom d' avconv , disponible dans le paquet libav-tools .

Cette page sert juste de mémo pour moi pour quelques opérations de base pour ffmpeg (je n'arrête pas d'oublier les options). Notez que je ne suis pas un spécialiste de ffmpeg et qu'il y a probablement moyen de faire plus optimisé.

Cette section est amenée à encore évoluer en suivant ma découverte des tonnes de paramètres de ffmpeg.

AV1 est un codec vidéo moderne, libre et incroyablement performant. Il est plus efficace que H264 (le plus répandu) et même que H265:

À débit égale, la qualité d'image est bien meilleure que ces deux autres codecs.

Ou - de la même manière - à qualité d'image égale le fichier est bien plus petit.

J'ai commencé à ré-encoder une partie de ma bibliothèque de films Jellyfin afin de gagner de la place.

AV1 est lu nativement par les navigateurs, et de plus en plus de matériels savent décoder nativement l'AV1 (CPUs, smartphones, boitier GoogleTV, etc.). Pour le reste, Jellyfin me fait de toute manière du transcodage automatique pour les périphériques ne supportant pas AV1 (et le CPU de mon petit NAS sait décoder nativement l'AV1).

Voici comment je convertis mes vidéos en AV1 et l'explication des options utilisées.

ffmpeg -i entree.mkv -map 0 :v -c:v libsvtav1 -preset 6 -crf 30 -pix_fmt yuv420p10le -g 120 -map 0 :a? -c:a copy -map 0 :s? -c:s copy sortie.mkv