Wiki de sebsauvage.net

J'ai beau me considérer comme relativement éduqué à la sécurité des systèmes et la sécurité des développements, la faille qu'il a découverte m'a littéralement mis sur le cul . Suivez-moi:

Donc les fonctions de comparaison de chaînes de caractères n'ont pas toujours exactement le même temps d'exécution en fonction des données en entrée. Si les premiers caractères sont différents (cas 1), la fonction se terminera rapidement. Plus les deux chaînes sont identiques sur le début, plus la fonction mettra de temps à s'exécuter (cas 3).

Et concrètement, comment on compare deux chaînes de caractères ? On compare caractère par caractère, et on s'arrête de comparer dès qu'on trouve un caractère différent . (Inutile de comparer le reste de la chaîne, puisqu'on sait qu'elles sont différentes). Exemple:

Le spécialiste en sécurité a donc essayé de supprimer un document sur ZeroBin sans connaître le jeton de suppression (deletetoken). Vue la taille du jeton, essayer à l'aveugle toutes les possibilités serait bien trop long (Il y a 2^160 possibilités, soit 1461501637330902918203684832716283019655932542976 possibilités).

Il a procédé autrement: Il a envoyé un grand nombre de requêtes de suppression avec des tokens aléatoires et a mesuré le temps de réponse du serveur.

Par essais successifs, il sait que plus le serveur met de temps à répondre, plus il est proche de la bonne valeur (puisque la fonction de comparaison de chaînes aura mis plus de temps à s'exécuter). Oh la différence de temps de traitement est infime, mais elle existe.

Il a donc sélectionné progressivement les débuts de jeton qui statistiquement ont donné les temps de réponse les plus longs, et de proche en proche a fini par trouver la bonne valeur du jeton. Il a donc réussi à agir sur un système de données de manière non autorisée (supprimer un document) juste en mesurant les temps de réponse du serveur.

Je vais le redire autrement pour marquer les esprit:

Il a contourné la sécurité d'un système en s'attaquant à une fonction de base des langages: La comparaison de deux chaînes de caractères.

Rappelez-moi à combien de bibliothèques fait appel votre logiciel ?