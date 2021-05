Wiki de sebsauvage.net

#!/bin/bash IFS =$ '

' for FILENAME in $CAJA_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS ; do if [ -d " $FILENAME " ] ; then cmd = "echo \" Scan du répertoire: $FILENAME \" ;/usr/bin/clamdscan --fdpass \" $FILENAME \" ; read" xterm -geometry 300x50 -e / bin / bash -l -c " $cmd " fi if [ -f " $FILENAME " ] ; then cmd = "echo \" Scan du fichier: $FILENAME \" ;/usr/bin/clamdscan --fdpass \" $FILENAME \" ; read" xterm -geometry 300x50 -e / bin / bash -l -c " $cmd " fi done