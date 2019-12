Wiki de sebsauvage.net

(payant): ( vidéo site officiel ): C'est une série de plusieurs jeux (Trine, Trine 2, Trine 3, etc.) avec les mêmes mécaniques: C'est un jeu de plateforme/aventure avec du combat et des énigmes à résoudre en utilisant les capacités de vos 3 personnages: La voleuse (arc et grappin), le chevalier (bouclier et épée) et le magicien (télékinésie et apparition d'objets). Les graphismes sont tout simplement somptueux, et comme une histoire est racontée en même temps (en voix française), vous pouvez même y jouer avec vos enfants à côté. Le jeu est vraiment magnifique. Et le jeu en co-op est particulièrement intéressant, puisqu'il faut s'entraider pour avancer (le magicien peut faire apparaître un cube pour aider la voleuse à atteindre une plateforme plus haut, par exemple).