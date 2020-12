Si vous téléchargez des jeux Linux depuis Gog (ou autre) et qu'en les lançant vous avez le magnifique message d'erreur:[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Console' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.ConsoleDriver' threw an exception. ---> System.Exception: Magic number is wrong: 542Alors au lieu de lancer votre programme par:./leprogrammefaites:export 'TERM=roxterm' && ./leprogramme(vous devrez peut-être aller modifier le lanceur start.sh fourni généralement par Gog)On applaudit bien fort le message d'erreur très explicite.Cette astuce vient rejoindre la longue page: https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=linux-vrac