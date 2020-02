Wiki de sebsauvage.net

Entre chaque installation d'ISO, je vous recommande de quitter et relancer l'application MultiBootUSB (Elle semble avoir un bug: La détection de l'espace libre après l'installation d'un ISO semble incorrecte).

Lors de l'installation de l'ISO de Linux Mint 19.3, réglez le fichier persistance au maximum (4 Go) et installez. La persistance permettra d'installer et mettre à jour des applications dans Linux en bootant dessus.