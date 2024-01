Wiki de sebsauvage.net

Avec un smartphone dans les mains, on prend tous désormais de grosses quantités de photos. Et même si on en prend sans doute beaucoup trop, on ne veut pas perdre ces souvenirs. Si ça peut donner des idées, voici comment je gère mon archive de photos personnelles. C'est un processus un peu particulier. Mon but est de:

/Photos : contient uniquement des photos des mois ou années passées (qui ne sont plus dans mon téléphone).

D'un coup d'oeil dans le répertoire 2012, je vois qu'il y avait un anniversaire, de qui et quand.

L'avantage de cette organisation, c'est qu'un tri alphabétique des dossiers me présente mon archive photo de manière chronologique .

Les photos et vidéos (jpg, mp4…) sont stockées sans compression dans ces dossiers.

Je créé un dossier par année et un sous-dossier par mois (2012/2012-01, 2012/2012-02, etc.)

Afin de s'assurer qu'il ne manque aucun fichier et que les fichiers sont intacts, on peut utiliser des md5 ou - plus lourd - des par2.

Détecter un fichier manquant Détecter un fichier endommagé Réparer/reconstituer un fichier manquant/endommagé md5 ✅ ✅ ❌ par2 ✅ ✅ ✅

Les dossiers des années précédentes (2012, 2013…) ne sont plus censés être modifiés. Donc à la racine de chaque dossier "année" je créé des fichiers md5 et par2 (voir cette page). Cela me permet d'être assuré :

Qu'il me manque aucun fichier (suite à une fausse manipulation, par exemple).

Qu'aucun fichier n'a été endommagé (par un défaut du support de stockage, par exemple)

En cas de fichier manquant ou endommagé, soit je vais récupérer une copie des fichiers sur un autre support, soit je répare les fichiers avec les fichiers par2.

Alors, md5 ou par2 ? Cela dépend de ce que vous voulez faire.

md5 est très rapide et ne prend pas de place.

par2 est long à créer, et prend beaucoup de place.

Pour md5 (qui est très rapide):