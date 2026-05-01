Wiki de sebsauvage.net

wineportable

WinePortable

Présentation

On peut utiliser Wine pour jouer aux jeux Windows sous Linux. Mais cette installation est assez fastidieuse: Ajouter les clés du dépôt Wine, ajouter le dépôt lui-même, apt update, apt install, création d'un préfixe, ajout de runtimes avec winetricks… WinePortable veut simplifier le lancement des jeux Windows sous Linux: Décompressez WinePortable Copiez vos jeux Windows dedans Lancez explorer.sh : Un petit explorateur de fichier Windows s'affiche, vous pouvez lancer vos jeux. WinePortable est basé sur la version AppImage de Wine, complétée par quelques scripts et un préfixe déjà préparé avec tout le nécessaire : VCRunC++, dxvk, vkd3d, corefonts, DotNet4, XNA 4, OpenAL, Physx et autres. Cela permet de faire fonctionner directement plus de 90% des jeux Windows sous Linux sans avoir à installer Wine. WinePortable a été testé avec succès sous plusieurs distributions: Debian, Ubuntu, Linux Mint, Arch, Manjaro, Endeavour…

Pré-requis

Système minimal: Linux 64 bits. Système recommandé: Linux 64 bits avec noyau 6.14 ou plus récent.

Carte graphique compatible Vulkan (avec pilotes à jour). Le noyau 6.14 permet d'avoir une amélioration conséquente des performances des jeux grâce à ntsync. Les cartes compatibles Vulkan permettent de profiter des performances exceptionnelles de dxvk et vkd3d pour émuler DirectX. Sans ces deux éléments les jeux devraient malgré tout fonctionner, mais avec des performances moindres.

À vérifier avant de lancer les jeux : ntsync

Si vous utilisez une distribution Linux avec un noyau 6.14 (ou plus récent) vous pouvez profiter des améliorations de performances liées à ntsync, mais il faut l'activer dans votre système (certaines distributions ne l'activent pas par défaut). uname -r Vérifier la version du noyau:

ls -l /dev/ntsync Voir si ntsync est déjà actif:

sudo modprobe ntsync Activer ntsync:

echo ntsync | sudo tee /etc/modules-load.d/ntsync.conf Activer ntsync au démarrage:

Vérifier que ntsync est utilisé par Wine: lancez ./explorer.sh (dans WinePortable) dans un terminal : lsof /dev/ntsync doit afficher plus d'une dizaines de lignes (start.exe, wineserver, etc.)

Si vous n'avez pas ntsync ou si vous avez un noyau plus ancien, les jeux devraient fonctionner quand même, mais - selon les jeux - avec de beaucoup moins bonnes performances.

Téléchargement

Téléchargement pas encore disponible.

Utilisation

Une fois WinePortable décompressé, copiez vos jeux Windows directement dedans. Double-cliquez sur explorer.sh et choisissez Exécuter dans un terminal. Un petit explorateur Windows va s'afficher: Vous pouvez lancer vos jeux. Un petit jeu 3D est fourni pour tester: Toree3DJumbledJam_Win_V1.0. C'est un jeu Windows DirectX. Sur les cartes graphiques un peu anciennes ou avec un mauvais support Vulkan, certains jeux ne fonctionneront pas. Dans ce cas, lancez explorer-noVulkan.sh à la place (Cela va utiliser l'émulation DirectX native de Wine au lieu de passer par dxvk/vkd3d).

Répertoires

Le sous-répertoire prefixe/drive_c correspond au lecteur C: dans Windows.

Votre répertoire racine Linux ("/") est accessible via le lecteur Z: dans Windows.

Les jeux enregistreront leurs sauvegardes probablement dans votre répertoire personnel Windows, c'est à dire quelquepart dans prefixe/drive_c/users/user/ Donc si vous supprimez le répertoire "prefixe" cela supprimera les sauvegardes de vos jeux !



Lanceur personnalisé

Au lieu d'utiliser l'explorateur de fichiers pour lancer les jeux, vous pouvez bien entendu utiliser votre propre script shell. Exemple: #!/usr/bin/env bash export WINEPREFIX=$(readlink -f ./prefixe) USER="user" GAMEID=0 WINEDEBUG=-all APPIMAGE=$(readlink -f ./wine-stable_11.0-x86_64.AppImage) # ⬇️ Adaptez ci-dessous le répertoire et exécutable du jeu: cd StardewValley_1.6.15_win_wine "$APPIMAGE" "Stardew Valley.exe" Dans la plupart des distributions Linux, vous pouvez alors faire un clic-droit sur le bureau et choisir "Créer un lanceur ici" et pointer vers votre script shell.

Contenu

Voici ce que contient WinePortable (peut évoluer légèrement selon les versions): La version AppImage de Wine 11 (qui contient aussi winetricks)

Deux scripts shell de lancement.

Un préfixe Wine déjà préparé contenant divers runtimes et codecs: Runtimes Microsoft: vcrun6, vcrun2017-2026, DotNet4 Polices de caractères Microsoft (Times, Courrier, Consolas, etc.) XNA 4 OpenAL PhysX SDL Shockwave Microsoft Media Foundation Codecs dirac, ffsdhow, cinepak, l3codecx, xvid, DirectShow Windows Media Player 11 BinkW32 dxvk et vkd3d pour émuler DirectX via Vulkan

Un petit jeu 3D gratuit fourni pour tester (Toree3DJumbledJam_Win_V1.0)

FAQ