Wiki de sebsauvage.net

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WinePortable
Présentation
On peut utiliser Wine pour jouer aux jeux Windows sous Linux. Mais cette installation est assez fastidieuse: Ajouter les clés du dépôt Wine, ajouter le dépôt lui-même, apt update, apt install, création d'un préfixe, ajout de runtimes avec winetricks…
WinePortable veut simplifier le lancement des jeux Windows sous Linux:
- Décompressez WinePortable
- Copiez vos jeux Windows dedans
- Lancez
explorer.sh: Un petit explorateur de fichier Windows s'affiche, vous pouvez lancer vos jeux.
WinePortable est basé sur la version AppImage de Wine, complétée par quelques scripts et un préfixe déjà préparé avec tout le nécessaire : VCRunC++, dxvk, vkd3d, corefonts, DotNet4, XNA 4, OpenAL, Physx et autres. Cela permet de faire fonctionner directement plus de 90% des jeux Windows sous Linux sans avoir à installer Wine.
WinePortable a été testé avec succès sous plusieurs distributions: Debian, Ubuntu, Linux Mint, Arch, Manjaro, Endeavour…
Pré-requis
Système minimal:
- Linux 64 bits.
Système recommandé:
- Linux 64 bits avec noyau 6.14 ou plus récent.
- Carte graphique compatible Vulkan (avec pilotes à jour).
Le noyau 6.14 permet d'avoir une amélioration conséquente des performances des jeux grâce à ntsync. Les cartes compatibles Vulkan permettent de profiter des performances exceptionnelles de dxvk et vkd3d pour émuler DirectX.
Sans ces deux éléments les jeux devraient malgré tout fonctionner, mais avec des performances moindres.
À vérifier avant de lancer les jeux : ntsync
Si vous utilisez une distribution Linux avec un noyau 6.14 (ou plus récent) vous pouvez profiter des améliorations de performances liées à ntsync, mais il faut l'activer dans votre système (certaines distributions ne l'activent pas par défaut).
- Vérifier la version du noyau:
uname -r
- Voir si ntsync est déjà actif:
ls -l /dev/ntsync
- Activer ntsync:
sudo modprobe ntsync
- Activer ntsync au démarrage:
echo ntsync | sudo tee /etc/modules-load.d/ntsync.conf
- Vérifier que ntsync est utilisé par Wine:
- lancez
./explorer.sh(dans WinePortable)
- dans un terminal :
lsof /dev/ntsyncdoit afficher plus d'une dizaines de lignes (start.exe, wineserver, etc.)
-
Si vous n'avez pas ntsync ou si vous avez un noyau plus ancien, les jeux devraient fonctionner quand même, mais - selon les jeux - avec de beaucoup moins bonnes performances.
Téléchargement
Utilisation
Une fois WinePortable décompressé, copiez vos jeux Windows directement dedans.
Double-cliquez sur
explorer.sh et choisissez Exécuter dans un terminal. Un petit explorateur Windows va s'afficher: Vous pouvez lancer vos jeux.
Un petit jeu 3D est fourni pour tester: Toree3DJumbledJam_Win_V1.0. C'est un jeu Windows DirectX.
Sur les cartes graphiques un peu anciennes ou avec un mauvais support Vulkan, certains jeux ne fonctionneront pas. Dans ce cas, lancez
explorer-noVulkan.sh à la place (Cela va utiliser l'émulation DirectX native de Wine au lieu de passer par dxvk/vkd3d).
Répertoires
- Le sous-répertoire
prefixe/drive_ccorrespond au lecteur C: dans Windows.
- Votre répertoire racine Linux ("/") est accessible via le lecteur Z: dans Windows.
- Les jeux enregistreront leurs sauvegardes probablement dans votre répertoire personnel Windows, c'est à dire quelquepart dans
prefixe/drive_c/users/user/
- Donc si vous supprimez le répertoire "prefixe" cela supprimera les sauvegardes de vos jeux !
-
Lanceur personnalisé
Au lieu d'utiliser l'explorateur de fichiers pour lancer les jeux, vous pouvez bien entendu utiliser votre propre script shell. Exemple:
#!/usr/bin/env bash export WINEPREFIX=$(readlink -f ./prefixe) USER="user" GAMEID=0 WINEDEBUG=-all APPIMAGE=$(readlink -f ./wine-stable_11.0-x86_64.AppImage) # ⬇️ Adaptez ci-dessous le répertoire et exécutable du jeu: cd StardewValley_1.6.15_win_wine "$APPIMAGE" "Stardew Valley.exe"
Dans la plupart des distributions Linux, vous pouvez alors faire un clic-droit sur le bureau et choisir "Créer un lanceur ici" et pointer vers votre script shell.
Contenu
Voici ce que contient WinePortable (peut évoluer légèrement selon les versions):
- La version AppImage de Wine 11 (qui contient aussi winetricks)
- Deux scripts shell de lancement.
- Un préfixe Wine déjà préparé contenant divers runtimes et codecs:
- Runtimes Microsoft: vcrun6, vcrun2017-2026, DotNet4
- Polices de caractères Microsoft (Times, Courrier, Consolas, etc.)
- XNA 4
- OpenAL
- PhysX
- SDL
- Shockwave
- Microsoft Media Foundation
- Codecs dirac, ffsdhow, cinepak, l3codecx, xvid, DirectShow
- Windows Media Player 11
- BinkW32
- dxvk et vkd3d pour émuler DirectX via Vulkan
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- Un petit jeu 3D gratuit fourni pour tester (Toree3DJumbledJam_Win_V1.0)
FAQ
- Mon jeu ne fonctionne pas
- Essayez avec
explorer-noVulkan.shau lieu de
explorer.sh: Cela va utiliser l'émulation native de DirectX de Wine sans passer par Vulkan. Sur les anciennes cartes graphique qui n'ont pas de support Vulkan (ou une version trop ancienne), cela permet de faire passer certains jeux.
- Certains jeux fonctionnent mieux dans Wine en DirectX 11 ou DirectX 12. Essayez de forcer le lancement du jeu en ajoutant
-dx11,
-d3d11,
-dx12ou
-d3d12. Certains jeux acceptent même
-vulkan(C'est le cas de Satisfactory). Il est possible que dans un mode ou l'autre le jeu passe mieux.
- Cherchez le jeu sur ProtonDB: Vous y trouverez peut-être quelque conseils d'options de lancement. (Notez que les options de lancement spécifiques à Proton seront ignorées par Wine).
- Notez qu'il est possible qu'un jeu demande des capacités graphiques hors de portée de votre carte graphique (en terme de mémoire ou de version de Vulkan). Certains jeux ne passeront donc peut-être pas quoi que vous fassiez.
- Vous pouvez également essayer de faire fonctionner votre jeu dans Proton au lieu de Wine en l'ajoutant à Steam (Menu Jeux > Ajouter un jeu non Steam à ma bibliothèque…).
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- C'est quoi Proton ??
- Proton est une version de Wine modifiée par Steam/Valve et utilisée dans le client Steam pour émuler Windows. Vous pouvez utilisez Wine sans Proton. Et Proton n'a pas besoin de Wine.
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- Je veux installer Steam sous Linux. J'ai besoin de Wine ?
- Pas du tout ! Prenez juste le client natif Steam pour Linux et installez-le. Il contient sa propre version de Wine appellée Proton. Vous n'avez pas besoin d'installer Wine ni de prendre WinePortable.
- Je vous déconseille d'installer la versions Windows de Steam dans Wine.
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- Mais il existe déjà Lutris/Bottles !
- Lutris, Bottles et autres lanceurs ont une interface graphique évoluée par dessus Wine. Ce n'est absolument pas le but de WinePortable qui se veut minimaliste.
- Lutris, Bottles et autres ont des dépendances et ne peuvent généralement pas être installés sur une machine qui n'a pas de connexion internet. WinePortable est… portable, et ne nécessite aucune connexion internet pour être installé et utilisé.
- WinePortable se veut minimaliste mais pleinement fonctionnel sans configuration supplémentaire (rien à configurer).
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- J'ai un jeu qui ne se met pas bien en plein écran. Comment faire ?
- Une fois le jeu lancé, essayez de presser Alt+↵ Entrée. Beaucoup de jeux passeront alors en plein écran.
- Essayez de voir dans les réglages du jeu. Essayez "Plein écran"/"Full screen" ou "Fenêtre plein écran"/"Borderless window". Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois ou quitter et relancer le jeu.
- Pour certains jeux, ça ne fonctionnera pas. Dans ce cas, vous pouvez essayer en procédant comme suit:
- Quittez le jeu
- Lancer
winecfg
- winecfg.sh
#!/usr/bin/env bash export WINEPREFIX=$(readlink -f ./prefixe) USER="user" GAMEID=0 WINEDEBUG=-all ./.bin/wine-stable_11.0-x86_64.AppImage winecfg
- Dans l'onglet "Affichage", cochez la case "Émuler un bureau virtuel" et entrez en dessous les dimensions (en pixels) de votre écran.
- Cliquez sur OK pour valider.
- Lors du lancement, Wine se mettra en plein écran et lancera alors le jeu.
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- Si vous avez plusieurs écrans, essayez ne laissant qu'un seul écran branché. Certains jeux n'arrivent pas à fonctionner correctement avec plusieurs écrans.
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- L'upscaling (DLSS/FSR/XeSS) est grisé dans les réglages du jeu, pourquoi ?
- Beaucoup de jeux exigent d'être en mode "Plein écran"/"Full screen" pour activer l'upscaling. Ces jeux refuseront de l'activer si vous êtes juste en mode "Fenêtre plein écran"/"Borderless window".
- Vous verrez également que la plupart des jeux ne peuvent limiter les FPS (le nombre d'images par seconde) que quand ils sont en mode plein écran.
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- J'ai un fichier
.msi. Comment je l'installe ?
- Faites:
wine msiexec /i programme.msi
- ou:
wine start whatever.msi
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- La fenêtre de l'explorateur est toute petite
- Oui. On pourrait, dans la configuration de Wine (
winecfg), changer les dpi de l'écran, mais beaucoup de jeux se comportent alors très mal lors de l'affichage.
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