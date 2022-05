Je tombe, via divers canaux, sur des informations techniques distinctes concernant Android. Prises séparement, ces informations ont l'air anodines, et accessoirement juste purement techniques. Mais je pense qu'il n'en est rien. Je pense que c'est un plan de Google pour verrouiller progressivement Android et garder un maximum de contrôle dessus.Prenons donc le temps de regarder ces 3 élements récents:1️⃣ Depuis quelques mois, avec les mises à jours, il n'est plus possible dans Android 11 pour une application d'accéder simplement aux données stockées sur la microSD, et pas possible non plus pour une application de lire les données des autres applications dans "Android/data". C'est pénalisant, par exemple, pour une application de sauvegarde du téléphone qui ne peut plus aller sauvegarder les fichiers de vos applications. (Quelques applications y arrivent, comme FolderSync ou TotalCommander, mais pour combien de temps ?)➡️ Ma prévision : Il ne sera plus possible de faire de sauvegarde de vos données sans passer par le cloud Google. Les méthodes tierces (comme l'USB) vont devenir inutilisable (soit horriblement lentes (comme MTP actuellement), soit trop compliquées à mettre en oeuvre pour l'utilisateur moyen (adb ou autre)).2️⃣ Sous prétexte d'améliorer la sécurité de vos données, Google va imposer l'authentification OAuth2 aux applications. À partir du mois de juin, les applications de mail tierces (non-Google) ne pourront plus accéder à votre boîte GMail si elles n'utilisent pas OAuth2. Petit détail technique: Le passage à OAuth2 implique un audit par Google de votre application. Un audit facturé entre 4500 et 75000 dollars. Ce qui dans la pratique va faire disparaître les applications de mail tierces.Et il en sera probablement de même pour toutes les applications tierces qui manipulent les données de votre compte Google (contacts, agenda, fichiers, photos...).➡️ Ma prévision: Par le coût de l'audit imposé par Google, les applications tierces capables d'accéder à vos données Google vont progressivement disparaître. (Celles de Google vont continuer à fonctionner et bien entendu elles sont gratuites.)3️⃣ Les règles développeur de GooglePlay interdisent pour une application de se mettre à jour elle-même. C'est bien sûr "au nom de la sécurité". Une application ne peut être mise à jour que par GooglePlay lui-même.Total Commander est un *excellent* gestionnaire de fichiers gratuit qui existe depuis longtemps. J'adore cette application. Elle permet également d'installer des APK. Sauf que bien sûr, on peut via TotalCommander installer l'APK de TotalCommander lui-même. Ce qui viole l'interdiction pour une application de se mettre elle-même à jour.Le développeur de TotalCommander se voit donc dans l'obligation retirer complètement la fonctionnalité d'installation d'APK de son application, sans quoi Google va bannir son application d'Android.➡️ Ma prévision: D'ici quelques années, l'installation d'APK hors de GooglePlay ne sera plus possible, ou imposera des contraintes trop forte pour être utilisable par l'utilisateur moyen (rootage, installation via adb, etc.)Si on prend ces éléments séparément, on pourrait justifier que Google oeuvre pour la sécurité de ses utilisateurs. Prises ensembles, cela ressemblent fortement à une opération de verrouillage de son écosystème, avec une main de fer, dans le but de forcer les utilisateurs à passer les services ET applications Google. Tout simplement parce que Google se transforme comme Apple à son époque : Bien calé dans les charantaises de sa domination du marché, il n'a plus aucun intérêt à innover, mais plutôt à tuer la concurrence et emprisonner les utilisateurs dans ses services.Rappel : Le coeur du business de Google ce n'est pas de vendre Android ou de faire un moteur de recherche, mais de vendre des internautes aux annonceurs. Les applications et services tiers nuisent à la collecte de données, donc à son business.Ce comportement de Google me conforte dans l'idée que malgré les apparences Google n'est pas à la fête ( https://sebsauvage.net/links/?HMRhoQ ).Je vais me répéter : NE METTEZ PAS VOS DONNÉES CHEZ GOOGLE.(PS: Pour mon râlage sur Apple, voir ce vieil article sur mon ancien blog: https://sebsauvage.net/rhaa/index.php?2011/11/08/13/31/31-apple-mon-vieil-ami