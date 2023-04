Finalement si vous voulez créer un serveur web TOR pour servir du contenu statique, c'est assez facile sous Linux avec OnionShare.Pourquoi faire un serveur TOR ?- Pour publier du contenu non censurable (personne ne peut bloquer votre site web, ni par IP ni par nom de domaine).- Pour masquer l'adresse IP du serveur.- Pour protéger vos lecteurs (vous ne pouvez pas connaître l'adresse IP de ceux qui consultent votre site).- Pratique pour faire un petit serveur ad-hoc sans ouvrir de port dans votre firewall/routeur, temporairement ou non.1️⃣ Installation du nécessaire:sudo apt install torpip3 install --user onionshare-cli2️⃣ Mettez vos fichiers dans ~/www (index.html n'est pas obligatoire : il présentera une liste des fichiers s'il n'y en a pas).3️⃣ Pour démarrer votre serveur web:onionshare-cli -v --public --persistent ~/tor-website.json --website ~/wwwL'adresse en .onion de votre serveur va s'afficher. Vous pouvez la partager.Le serveur n'est pas super-véloce, mais c'est suffisant pour distribuer quelques fichiers.Explication des options:🔹-v pour afficher les logs (d'ailleurs vous pouvez les rediriger dans un fichier en ajoutant ceci en fin de ligne : 2>&1 | tee access.log )🔹--public pour autoriser une connexion sans clé (comme un simple serveur web).🔹--persistent : Permet de spécifier un fichier de configuration de manière à ce que votre serveur ait toujours la même adresse (il va créer le fichier s'il n'existe pas).🔹--website : Demande à OnionShare de fonctionner comme un serveur web pour partager le répertoire que vous lui indiquez.Notez que si vous ajoutez/supprimez des fichiers dans ~/www, vous devrez arrêter et relancer le serveur (Un simple CTRL+C fera l'affaire).Bien sûr au lieu d'utiliser la ligne de commande vous pouvez aussi lancer le serveur web avec l'application graphique : https://onionshare.org/ Dans l'application graphique:1) Cliquez sur "Connect to TOR"2) Cliquez sur "Start hosting"3) Cliquez sur "Add folder" et indiquez le répertoire à partager.4) Pensez à bien cocher "This is a public OnionShare service"5) Cliquez sur "Start sharing"6) Partagez le lien généré.(C'est finalement presque plus compliqué qu'en ligne de commande.)