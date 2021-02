Ou plus précisément, AndroidOne tient ses promesses: Reçu sous Android 9, passé sous Android 10 courant 2020, mon smartphone Xiaomi Mi A3 vient de passer en Android 11.Android One est un programme de Google qui engage les fabricants de téléphone à fournir:- Les mises à jour majeures d'Android pendant 2 ans.- Les mises à jour de sécurité pendant 3 ans minimum.Il est fort dommage qu'il n'y ait pas plus de modèles de téléphone qui adhèrent à ce programme. La plupart des téléphones restent sur vieilles versions d'Android, et pire que ça: Sans les mises à jour de sécurité.L'autre avantage d'Android One, c'est que vous obtenez un smartphone pratiquement sans surcouche constructeur.(cf. https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=xiaomi-mi-a3