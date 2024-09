J'ai migré un vieux PC portable d'une vieille version d'Ubuntu vers le dernier Linux Mint 22 Mate.Une fois de plus, je suis tellement admiratif de la facilité : Booter sur la clé USB, dans l'installeur indiquer de réutiliser la partition /home existante, et quelques minutes plus tard on a une machine parfaitement fonctionnelle. Tous les fichiers, fonds d'écran, raccourcis navigateur sont là.Il a juste fallu :- Juste après installation, bien sûr, installer toutes les mises à jour de sécurité et faire un premier snapshot système avec Timeshift.- réinitialiser le tableau de bord (la barre des tâches)- installer le paquet numlockx (et cocher l'option "activer le pavé numérique" dans les options de l'écran de connexion) (Je ne comprends pas que ça ne soit toujours fait pas défaut.)Pas de pilotes à installer, pas de popups à la con dans tous les sens, pas 5 tonnes de logiciels à installer parce que la machine est une coquille vide (il y a déjà Firefox, LibreOffice et tout le nécessaire), pas de télémétrie à désactiver, pas de services à la con qui ralentissent tout à couper (indexation des fichiers,etc.) ou qui me poignardent dans le dos en collectant mes données personnelles, pas de logiciels inutiles à virer un par un, pas de publicité dans les menus, pas d'I.A. à la con.Après quelques minutes la machine est directement prête à être utilisée.Je sais, c'est très con mais ça m'émerveille toujours (surtout comparé au fait d'installer Windows : https://sebsauvage.net/links/?4_CLSw ).