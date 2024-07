Si on me demande mon jeu vidéo préféré, je ne peux pas en sortie UN. C'est impossible.Mon minimum c'est 6. J'ai essayé de réduire, mais je ne peux *pas* aller en dessous.Pour ce que ça vaut, voici donc mon TOP 6 (dans des genres différents, sans ordre particulier):1️⃣ RimWorld (colony-sim)2️⃣ Satisfactory (jeu de gestion d'usine)3️⃣ StarBound (jeu d'exploration/base-building)4️⃣ What remains of Edith Finch (balade narrative)5️⃣ Metro Exodus (fps)6️⃣ Minecraft (sandbox)(Je liste également d'autres jeux que j'aime bien là : https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=jeux