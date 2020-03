Il arrive qu'on me fasse remarquer que mon téléphone n'est pas rooté et donc n'a pas d'OS alternatif (/e/, etc.). Ceci dit:

1) J'ai viré toutes les applications Google (sauf GooglePlay).

2) J'utilise (tant que possible) des applications respectueuses (comme l'excellent Fairemail pour le mail)

3) J'utilise une application qui me bloque la quasi-totalité des domaines de tracking, publicité et malware.

4) Mon téléphone n'a pas de surcouche constructeur (pas la couche MIUI habituelle de Xiaomi).



Donc même si je ne suis pas 100% dégooglisé et que ce n'est pas *parfait*, je dirai que je ne suis quand même pas trop mal.

