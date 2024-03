Comme lors de la chronique précédente ( https://sebsauvage.net/links/?4AWqdw ), voici quelques jeux qui ont attiré mon attention (récents ou pas !) :🙂 Chants of Sennaar :Issu d'un petit studio français, ce jeu veut vous faire déchiffrer différentes langues et aider des civilisations à renouer le dialogue. Un gameplay basé sur le fait de déchiffrer des langues inconnues me semblait particulièrement ardu, mais ils ont relevé le défi avec brio : En basant votre observation sur différents indices (dialogues, fresques, panneau...) vous en arrivez à déduire la signification de certains symboles, vous aidant alors à comprendre - de proche en proche - le reste. C'est très bien amené et plaisant. Le jeu vous valide des lots de symboles, ce qui vous permet d'être sûr de leur signification avant de passer à la suite. Les graphismes à la Moëbius (rappelant un peu le jeu Sable) sont très agréables. C'est vraiment une belle réussite étant donné le challenge que représentait le décodage de langues inconnues.🙂 Hellblade :Ce n'est pas pour son gameplay (un peu de combat, un peu d'énigmes, rien de révolutionnaire même si c'est bien fait), c'est pour l'ambiance. Vous êtes Senua, une jeune fille qui va traverser les enfers Vikings pour retrouver l'âme de son amoureux en essayant de ne pas sombrer dans la folie. C'est dès le début très sombre, très glauque. La direction artistique est excellente: Tout est centré sur l'héroïne, dont les animations faciales sont les meilleures que j'ai pu voir dans le jeu vidéo, le tout accompagné de décors impressionnants et surtout d'un environnement sonore exceptionnel (à jouer avec un casque audio !).Habituellement les jeux vidéos sont assortis d'un avertissement sur l'épilepsie. Celui-ci est assorti d'un avertissement psychologique, le jeu pouvant réveiller des traumas chez certaines personnes. (Le jeu a d'ailleurs fait appel à des spécialistes en santé mentale, c'est vous dire si le jeu est lugubre et dérangeant). J'apprécie ce jeu très cinématique rien que pour l'ambiance . https://store.steampowered.com/app/414340/Hellblade_Senuas_Sacrifice/ ou sur GOG🙂 Stardew Valley :Sorti il y a quelques années, ce jeu vient de recevoir une mise à jour avec plein de nouveau contenu. Si vous ne connaissez pas encore ce jeu très tranquille, plaisant et addictif, je vous encourage à essayer: Vous héritez de la ferme de votre grand-père et la retapez peu à peu. Vous faites connaissance avec les villageois et commencez à explorer les secrets de la vallée. À sa sortie, ce jeu est immédiatement devenu un classique des jeux indépendants. C'est une valeur sûre, et un jeu qui tournera bien même sur un petit PC. C'est un "jeu doudou" car il est réconfortant. https://store.steampowered.com/app/413150/Stardew_Valley/ ou sur GOG🙂 Hotshot Racing :Un jeu de courses de voitures dynamique et fun, avec un style polygonal. On retrouve le vrai plaisir de l'arcade sans prise de tête.Je vais ensuite vous bassiner avec deux ballades narratives. Ces jeux sont exploratoires : Pas de points de vie, d'armes ou de gestion d'inventaire. Vous vous déplacez et explorez un monde afin de découvrir son histoire à travers une narration. Et il y a deux jeux dans ce genre que j'ai bien aimés, le premier en particulier:🙂 What remains of Edith Finch :Edith, une jeune fille de 19 ans, revient dans le manoir familial qu'elle a quitté en catastrophe dix ans auparavant afin de découvrir pourquoi elle est la dernière survivante de la famille. Oui ce jeu n'est pas très gai. Vous allez explorer à votre rythme ce manoir à l'architecture complètement démente afin de découvrir ses secrets et ce qui s'est passé à travers les yeux des différents membres de la famille. Le jeu est plein de surprises et vous balade entre réel et imaginaire, entre merveilleux et l'horrible. C'est fait avec finesse et cette maison est modélisée avec un grand soin, fourmillant de petits détails. Elle est très vivante et on a l'impression que ses occupants viennent de la quitter.Ce jeu est l'une des plus grosses baffes vidéoludiques que j'ai prises ces 10 dernières années. J'aimerais même pouvoir l'oublier pour être à nouveau surpris.Je recommande de jouer avec une manette et un casque. Note : Ce jeu est triste, jusqu'au bout 😭 n'y jouez pas si vous êtes déjà déprimé·e.C'est l'un des rares jeux qui a fait naître en moi le sentiment d'anemoia : J'ai ressenti un attachement et de la nostalgie pour cette famille et cette maison que je n'ai pourtant jamais connues. ( https://en.wiktionary.org/wiki/anemoia 🙂 Tacoma :Vous êtes en mission : Embarquer une une station spatiale désertée, récupérer et rejouer les enregistrements holographiques de bord, suivre les différents astronautes afin de reconstituer les évènements et comprendre ce qui s'est vraiment passé. L'idée de suivre les différents protagonistes (qui ne sont pas au même endroit au même moment) est intéressant : Vous devez vous déplacer pour suivre un hologramme pour savoir ce qu'a fait cet astronaute, avec qui il a parlé. C'est une intrigue à suivre à plusieurs endroits en même temps.Retrouvez mes petites chroniques jeux : https://sebsauvage.net/links/?searchtags=ChroniqueJeux (avec son flux RSS dédié).