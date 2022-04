Je viens de mettre à jour ma liseuse ( https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=touch-hd-plus ) avec le firmware du 15 février (version V632.6.5.1778). Ça fait plaisir de voir que plus de 3 ans après la sortie de la liseuse, ils ne l'ont pas abandonnée et continuent de faire des mises à jour.Compte-rendu de cette mise à jour ?Je n'ai pas vu de différences, mais elle semble être un peu plus réactive (subjectif). Ils sont censés avoir amélioré la synthèse vocal, ça sera à tester.Ah si : La synthèse vocale permet de télécharger 5 voix supplémentaires en plus des 2 voix fournies en standard.Comme lors du firmware précédent, Plop!-Reader ne fonctionne pas (dommage) et le serveur telnet non plus, mais ce n'est pas très grave vu que la syncho NextCloud marche encore très bien (tant pis: j'exporte l'epub de Wallabag, je le colle sur mon NextCloud et la synchro fait le reste).Mmm... ah oui pas cool: Comme lors de la mise à jour précédentes, j'ai dû couper la connexion WiFi de ma box lors du premier redémarrage après la mise à jour. Sinon il vous force à utiliser un compte en ligne.