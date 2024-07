Cet après-midi j'ai mis en route un nouveau téléphone pour quelqu'un. Entre Google et Samsung, c'est à perdre sa santé mentale.Je ne recommande absolument pas.0/5Exemple (entre autres choses) :Moi: dé-installe Samsung Kids et Samsung TV.Samsung Store, dans les minutes qui suivent : Me les ré-installe sans me demander mon avis.Samsung, c'est le nouveau Microsoft. RIEN À FOUTRE des choix de l'utilisateur, parce qu'ils sont persuadés qu'ils savent mieux qu'eux ce dont ils ont besoin.Fuck you very much🖕Ça me conforte dans l'idée de ne jamais acheter de téléphone Samsung.Et c'est raccord avec cette SALOPERIE d'interface utilisateur TV Tizen méprisante pour l'utilisateur : https://sebsauvage.net/links/?4nAzWA Et Samsung est un spécialiste du bloatware : https://sebsauvage.net/links/?1cTpmA