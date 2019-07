Une copie de tous les paquets installés sur votre système Debian (ou dérivés) sont conservés dans /var/cache/apt/archives.Ça peut être utile pour réinstaller un paquet manuellement en cas de problème (mise à jour foireuse, plus de réseau...), mais ça prend de la place. Voici quelques commandes:• Purger le cache apt des anciennes versions des paquets (cela conserve les paquets actuellement installés):sudo apt autoclean• Vider complètement le cache apt:sudo apt clean• Re-télécharger les paquets dans le cache:dpkg -l | grep "^ii" | awk ' {print $2} ' | xargs sudo apt-get -y --force-yes install --reinstall --download-only• Et tant qu'on y est, pensez à dé-installer les paquets qui ne sont plus nécessaires:sudo apt autoremove --purge( D'autres astuces pour Linux dans cette page: https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=linux-vrac