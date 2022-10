J'ai reçu ce mail:____________________________________________________________Sujet : Afin d'aider les lecteurs de sebsauvage.net à mieux comprendre ce que sont les NFT« Bonjour ,,Je m'appelle XXXX, enchanté.Je me permets de vous contacter à propos d'un de vos articles que j'ai trouvé sur Google: https://sebsauvage.net/links - très instructif et très bien écrit, il m'a permis d'apprendre pas mal de choses au sujet des NFT. Du coup merci beaucoup pour le partage !Lors de mes recherches sur le sujet, je suis tombé sur un guide très bien écrit également. Il partage de bons conseils et a répondu à toutes les questions que j'avais.Le voici: hxxps://www.finmag.fr/blog/guide-des-nft/Je pense que cela pourrait être une ressource supplémentaire pertinente sur votre page pour vos lecteurs qui, comme moi, sont intéressés par les NFT et veulent en savoir plus.Une fois de plus, merci beaucoup pour le contenu que vous publiez sur votre site - je vous souhaite plein de réussite !Sincères salutations,»____________________________________________________________Ma réponse:« Bonjour.Non, vous n'avez pas lu mon "article". Parce-que le lien que vous mentionnez ne pointe pas vers un article sur les nft. (Cliquez juste sur le lien pour vérifier).C'est insultant.Je pense que vous êtes particulièrement mal tombé.Mon article sur les nft est là : https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=nft Et pour la faire courte (je ne tiens pas à vous en imposer la lecture), je considère que les NFT sont un gigantesque bullshit, donc totalement à l'opposé de votre article.De votre article même pas traduit complètement de l'anglais. Il reste une section non traduite. Je suppute donc que c'est la resucée d'un article anglophone.Et vous me prenez vraiment pour une quiche : Vous n'êtes pas "tombé" sur l'article sur finmag.fr.Vous travaillez pour ou avez monté vous-même ce site. Vous êtes un SEO qui travaille pour améliorer le pagerank d'un de vos clients.Bien que votre article soit très fourni, c'est un article sponsorisé. Les articles sponsorisés font partie des choses que je déteste le plus sur internet, à côté des SEO.Vous ne m'écrivez très probablement que dans l'espoir que j'améliore votre pagerank en faisant un lien vers votre article, car vous savez que je suis relativement bien classé dans les moteurs de recherche. Hé, vous m'avez trouvé sur Google en cherchant "nft". Ou plutôt, c'est votre robot ramasseur de liens qui l'a mis dans votre boîte "à traiter".Donc non, je ne contribuerai pas à améliorer le pagerank de votre client Fiverr.Des mails comme le votre, j'en reçois plusieurs par semaine, et cela ne fait que renforcer ma haine des SEO que je tiens pour responsables principaux du pourrissement des résultats des moteurs de recherche, que ça soit en utilisant des linkfarms ou d'autres méthodes plus subtiles mais tout aussi pourries.Donc non, il n'y aura aucun lien de mon site vers le vôtre. »